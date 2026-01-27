Göztepe'nin duvarı aşılamıyor!

Trendyol Süper Lig'in 4. sırasında yer alan Göztepe, hücumdaki performansı kadar savunma başarısıyla da dikkat çekti.

Kadıköy'de 3 stoperi Bokele, Heliton ve Furkan'dan yoksun sahaya çıkan, defans ile orta saha arasında köprü görevi gören Dennis'ten de faydalanamayan sarı-kırmızılılar tüm olumsuzluklara rağmen kalesini duvar gibi ördü.

Godoi, Taha ve Ogün'den oluşan üçlü savunma müthiş bir performans ortaya koyarken, kaptan kaleci Lis de ataklara geçit vermeyip kazanılan puanda önemli rol oynadı.