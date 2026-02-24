Canlı
        Göztepe, yeni transferlerinden henüz skor katkısı alamadı! - Göztepe Haberleri

        Göztepe, yeni transferlerinden henüz skor katkısı alamadı!

        Göztepe, devre arasında kadrosuna kattığı 2 forvet, 3 orta sahadan şu ana kadar skor katkısı alamadı.

        Göztepe, yeni transferlerinden katkı alamadı!

        Göztepe’nin devre arasında kadrosuna kattığı isimler şu ana kadar beklentilerin uzağında kaldı. Hücum hattına yapılan takviyelerden Guilherme Luiz 6 maçta 154 dakika, Jeferson ise 5 maçta 108 dakika süre almasına rağmen gol ya da asist katkısı sağlayamadı.

        Orta saha bölgesine yapılan hamleler de tabloyu değiştirmedi. İsviçreli ofansif orta saha Alexis Antunes 2 maçta 68 dakika sahada kalırken, skor üretmedi. Filip Krastev, Beşiktaş’a transfer olan Olaitan’ın ayrılığının ardından takıma katıldı ve 3 maçta 216 dakika forma giymesine rağmen gol ya da asist katkısı veremedi. Bodrum FK’dan transfer edilen Musah Mohammed de 3 maçta 62 dakika oynadı ancak skora etki edemedi.

        Kaleci Mehmet Şamil Öztürk ise henüz sarı-kırmızılı formayla süre alamadı.

