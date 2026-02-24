Göztepe, yeni transferlerinden henüz skor katkısı alamadı!

Göztepe’nin devre arasında kadrosuna kattığı isimler şu ana kadar beklentilerin uzağında kaldı. Hücum hattına yapılan takviyelerden Guilherme Luiz 6 maçta 154 dakika, Jeferson ise 5 maçta 108 dakika süre almasına rağmen gol ya da asist katkısı sağlayamadı.

Orta saha bölgesine yapılan hamleler de tabloyu değiştirmedi. İsviçreli ofansif orta saha Alexis Antunes 2 maçta 68 dakika sahada kalırken, skor üretmedi. Filip Krastev, Beşiktaş’a transfer olan Olaitan’ın ayrılığının ardından takıma katıldı ve 3 maçta 216 dakika forma giymesine rağmen gol ya da asist katkısı veremedi. Bodrum FK’dan transfer edilen Musah Mohammed de 3 maçta 62 dakika oynadı ancak skora etki edemedi. Kaleci Mehmet Şamil Öztürk ise henüz sarı-kırmızılı formayla süre alamadı.