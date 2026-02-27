Canlı
        Haberler Bilgi Yaşam Bu bulmacalar ne kadar dikkatli olduğunuzu ortaya çıkarıyor! Bakalım kaç doğru yapabileceksiniz!

        Bu bulmacalar ne kadar dikkatli olduğunuzu ortaya çıkarıyor!

        Gözünüzden hiçbir şey kaçmaz mı? O halde bu dikkat bulmacaları tam size göre! Küçük ipuçlarını yakalayın, zihninizi zorlayın ve kaç doğru yaptığınızı kendiniz görün!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.02.2026 - 08:30 Güncelleme:
        1

        Detayları yakalayabildiğinizi mi düşünüyorsunuz? Bu bulmacalar, dikkatinizin ne kadar güçlü olduğunu test ediyor. Hazırsanız başlayın, bakalım kaçını doğru cevaplayabileceksiniz!

        2

        1. soru: Önümde araba var, arkasında at var. Ben neredeyim?

        3

        Cevap: Bir at arabasına biniyorsunuz.

        4

        2. soru: Karlı bir günde hırsızlık oldu ama herkes evde olduğunu iddia etti. İçlerinden biri yalan söylüyordu. Hırsız hangisi?

        5

        Cevap: Rick yani sol alt görseldeki kişi, kar yağıp biriktikten sonra geri gelmiş. Diğer kişilerin arabalarını park ettikleri kısım düz çünkü kar arabalarının üstüne yağdı dolayısıyla arabanın alt kısmında kar çok birikemedi. Yani hırsız Rick.

        6

        3. soru: Bu iki kişiden hangisi yalnız yaşamıyor?

        7

        Cevap: Sağdaki kişinin banyosundaki bardakta ekstra bir diş fırçası daha var bu yüzden o kişinin birlikte yaşadığı birisi var.

        8

        4. soru: Bu tişörtte kaç delik var?

        9

        Cevap: Toplamda 8 delik bulunuyor.

        10

        5. soru: Görselde nasıl bir sorun bulunuyor?

        11

        Cevap: En sağ alttan ikinci görselde tek boynuzlu atın yelesindeki yıldızlar eksik.

        12

        6. soru: Görseldeki yanlışlık nerededir?

        13

        Cevap: Çocuğun yaptığı kumdan kalenin üzerinde olması gereken bayrak flaması, kovanın üzerinde duruyor.

        14

        7. soru: Görseldeki kişilerden hangisi evden gizlice çıkıp tekrar eve dönmüştür?

        15

        Cevap: En sağdaki kadın topuklu ayakkabılarıyla birlikte yatakta uzanıyor, yani eve sonradan girdiği belli oluyor.

        16

        8. soru: Görselde toplam kaç karpuz var?

        17

        Cevap: Ortadaki yarım karpuzlar çeyrek olarak, çeyreği eksik köşedeki karpuzlara bölüştürüldüğünde toplamda 5 karpuz ediyor.

        18

        9. soru: Hangi kadın daha fazla su taşıyor?

        19

        Cevap: Öndeki kadının sağda yer alan kovası delik bu yüzden yol boyunca döküleceği için arkadaki kadın daha fazla su getirir.

        Kaynak: Bright Side

