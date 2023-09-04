Gözyaşlarına boğuldular: 2023 MasterChef Çağatay elendi mi ve neden ayrıldı? MasterChef Çağatay'a ne oldu ve hastalığı ne?

Gözyaşlarına boğuldular: 2023 MasterChef Çağatay elendi mi ve neden ayrıldı? MasterChef Çağatay'a ne oldu ve hastalığı ne?

MasterChef Türkiye All Star yarışmacılarından Çağatay üzücü bir olay ile gündeme geldi. Son zamanlarda yaşadığı sağlık sorunları ile bu hafta bazı oyunlarda yer alamayan Çağatay son durumunu anlattı. Fragmanda "Şu an korse kullanıyorum zaten. Bundan sonrasında galiba hiçbir şekilde..." ifadelerini kullanan yarışmacının akıbeti merak konusu oldu. Peki, MasterChef Çağatay elendi mi, ne oldu? MasterChef Çağatay kimdir, hastalığı ne? İşte, konuya dair detaylar...

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MASTERCHEF ÇAĞATAY ELENDİ Mİ?

MasterChef Türkiye All Star 77. bölüm fragmanında Çağatay'ın açıklamaları dikkat çekti. Bu hafta rahatsızlığı dolayısıyla bazı oyunlarda yer almayan Çağatay son durumuna ilişkin konuştu. Çağatay; "Sırtımdaki omuriliklerin birinde ağır bir deformasyon ve kas zedelenmesi oluşmuş. Bakü'de geçirdiğim nöbet yüzünden. O da daha çok sinirlere baskı yapmaya başlamış. Şu an korse kullanıyorum zaten ve zor nefes alıyorum. Aynı zamanda sağ ve sol böbreğimde taş üretimi var. Bundan sonrasında galiba hiçbir şekilde kendimi riske atmak istemiyorum" dedi.

Somer Şef ise şu ifadelleri kullandı; "O zaman bu yarışmadan çekilmek istediğin anlamına geliyor. Kendine iyi bak önemli olan sağlığın, geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

MasterChef Çağatay böylelikle sağlık durumu nedeniyle MasterChef All Star yarışmasından çekilerek veda etti.