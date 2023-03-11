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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Grace Van Dien: Beni kız arkadaşıyla birlikte yatak odasına davet etti

Grace Van Dien, son rol aldığı filmlerden birinde yapımcının tacizine uğradığı gerekçesiyle mesleğine küstüğünü ve geri çekilmeye karar verdiğini açıkladı. Oyuncu, "Filmin yapımcısı kendisiyle birlikte olması için bir genç kızla anlaşmıştı. Sonra o kızın benimle konuşmasını istedi ve yatak odası maceralarında onlara katılıp, üç kişi olmamızı önerdi. Yani o adam benim patronumdu... Söylediğini yapmadım ve ağladım. Çok üzgündüm" dedi

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  • Grace Van Dien: Beni kız arkadaşıyla birlikte yatak odasına davet etti - Magazin haberleri

    Rol aldığı 'Stranger Things' adlı yapımla adını duyuran Grace Van Dien, hakkında bilinmeyenleri anlattı. Genç oyuncu, son rol aldığı filmlerden birinin yapımcısı tarafından ağır tacize uğradığını ve bu yüzden de kariyerine ara vermeyi tercih ettiğini dile getirdi.
  • Grace Van Dien: Beni kız arkadaşıyla birlikte yatak odasına davet etti - Magazin haberleri

    "SÖYLEDİĞİNİ YAPMADIM VE AĞLADIM"

    Twitch adlı platformda adını vermediği filmin setinde yaşadığı tacizi takipçileriyle paylaşan Dien, başına gelenleri, "Filmin yapımcısı kendisiyle birlikte olması için bir genç kızla anlaşmıştı. Sonra o kızın benimle konuşmasını istedi ve yatak odası maceralarında onlara katılıp, üç kişi olmamızı önerdi. Yani o adam benim patronumdu... Söylediğini yapmadım ve ağladım. Çok üzgündüm" sözleriyle anlattı.
  • Grace Van Dien: Beni kız arkadaşıyla birlikte yatak odasına davet etti - Magazin haberleri

    "RUH SAĞLIĞIM İÇİN BÖYLESİ DAHA İYİ"

    Bu olayın hangi filmin setinde yaşandığını açıkça ifade etmeyen Grace Van Dien, sadece, "Rol aldığım son filmlerin birindeydi" demekle yetindi.

    Konuyla ilgili açıklamalarını sürdüren 26 yaşındaki Dien, "İnsanlar bana bu tür yayınların ruh sağlığım için neden daha iyi olduğunu soruyor. İşte şöyle; evimde oturuyorum ve bana cinsel tacizde bulunacak bir patronum yok. İşte bu yüzden ruh sağlığım için böylesi daha iyi..." dedi.
  • Grace Van Dien: Beni kız arkadaşıyla birlikte yatak odasına davet etti - Magazin haberleri

    "O ÇEKİMDE ÇOK AĞLADIK"

    Genç oyuncu, film setinde kendisine yapılan bu ahlaksız teklifle ilgili olarak menajerini bilgilendirdiğini söyledi. Başına gelenleri anlattığında rol arkadaşının da kendisine destek olduğunu sözlerine ekleyen Grace Van Dien, "Rol arkadaşım yanıma geldi ve 'Doğru mu duydum?' diye sordu. Ben de ona 'Evet' dedim. Sonra bana birlikte bir yürüyüşe çıkmayı isteyip, istemediğimi sordu. O çekimde çok ağladık" şeklinde konuştu.
  • Grace Van Dien: Beni kız arkadaşıyla birlikte yatak odasına davet etti - Magazin haberleri

    Bu yüzden bu sosyal medya platformuna yoğunlaştığını belirten Dien, "Umarım bu benim gelecek planlarımı kötü etkilemez ama ben burada mutluyum. Kendi projelerimi geliştiriyorum ve birinin onları finanse etmeyi arzu etmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.

    Fotoğraflar: Instagram

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