Grace Van Dien: Beni kız arkadaşıyla birlikte yatak odasına davet etti

"O ÇEKİMDE ÇOK AĞLADIK"



Genç oyuncu, film setinde kendisine yapılan bu ahlaksız teklifle ilgili olarak menajerini bilgilendirdiğini söyledi. Başına gelenleri anlattığında rol arkadaşının da kendisine destek olduğunu sözlerine ekleyen Grace Van Dien, "Rol arkadaşım yanıma geldi ve 'Doğru mu duydum?' diye sordu. Ben de ona 'Evet' dedim. Sonra bana birlikte bir yürüyüşe çıkmayı isteyip, istemediğimi sordu. O çekimde çok ağladık" şeklinde konuştu.