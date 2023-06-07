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Gram altın rekor tazeledi! 7 Haziran 2023 güncel gram altın, çeyrek altın fiyatı

Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Son günlerdeki dolar/TL döviz kuru yükselişiyle paralel olarak değer kazanan gram altın yeniden rekor kırdı. Altın fiyatlarındaki yükselişin ardından 7 Haziran Çarşamba günü gram altın 1.432 TL seviyesinden işlem görüyor. İşte yatırımcılar için Kapalıçarşı'dan güncel altın fiyatları ile gram altın, çeyrek altın fiyatı canlı kuru...

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  • Gram altın REKOR TAZELEDİ! Altın fiyatları son dakika: 7 Haziran 2023 çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar?

    Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatındaki yatay seyir devam ederken yurtiçinde dolar/TL'de yaşanan yükseliş gram altında yeni rekor gelmesine yol açtı.

    Dünü 1.962 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı sabah saatlerinde 1.963 dolardan işlem gördü. Dolar/TL ise dün kapanışta 21.62'den işlem görürken bu sabah 22.60'ın üzerini gördü.

    Dolarda gelen bu yeni tarihi zirveyle gram altın fiyatı da 1.432 liraya çıkarak rekor kırdı. Gram altındaki günlük yükseliş yüzde 3.4'ü buldu.

     

    Analistler Fed'in 14 Haziran'da faiz artırımına ara verme ihtimalinin güçlenmesinin altın fiyatlarında aşağı yönlü bir baskı yarattığını belirtirken gelecek hafta Fed kararından önce açıklanacak ABD enflasyon verilerinin dikkatle takip edileceğini belirtti. Ons fiyatında 1.945 doların destek 1.985 doların ise direnç seviyeleri olarak öne çıktığını ifade etti. İşte 7 Haziran 2023 canlı altın fiyatları...

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  • Gram altın REKOR TAZELEDİ! Altın fiyatları son dakika: 7 Haziran 2023 çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar?

    GRAM ALTIN FİYATI

    1.432,85

    1.433,09

    CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ
  • Gram altın REKOR TAZELEDİ! Altın fiyatları son dakika: 7 Haziran 2023 çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar?

    ALTIN/ONS ($) FİYATI

    1.964,22

    1.964,52

    CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ
  • Gram altın REKOR TAZELEDİ! Altın fiyatları son dakika: 7 Haziran 2023 çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar?

    ÇEYREK ALTIN FİYATI

    2.297,12

    2.347,79

    CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ
  • Gram altın REKOR TAZELEDİ! Altın fiyatları son dakika: 7 Haziran 2023 çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar?

    CUMHURİYET ALTINI FİYATI

    9.170,21

    9.343,77

    CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ
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