Gram altında yeni rekor

Küresel piyasalar 1 Şubat'ta Fed'in açıklayacağı faiz kararına odaklanırken dolar güne zayıf bir seyirle başladı. Doların ana para birimleri karşısındaki performansını gösteren dolar endeksi 101.7 ile yaklaşık 8 ayın en düşük seviyelerine gerilerken, altında yükseliş devam ediyor.

Altının ons fiyatı bugün yüzde 0.4'lük yükselişle 1.938 dolara çıktı. Bu yükselişin etkisiyle yurtiçinde de gram altın 1.173 liraya kadar çıkarak yeni tarihi zirvesini gördü.

Ons fiyatı 2022'yi 1.825 dolardan tamamlamıştı. Yani altının dolar bazındaki yükselişi yılın ilk 24 gününde yüzde 6.2 yükseldi.

Gram altın ise seneye 1.097 TL'den başlamıştı, bugün itibarıyla 2023'teki yükselişi yüzde 6.9'u buldu. Dolar/TL'nin yılbaşındaki 18.71'lik seviyesinden 18.80'e çıkması gramdaki yükselişin ons fiyatındaki artıştan daha yüksek olmasını sağladı.

ENFLASYON VERİSİ SONRASI HIZLANDI

Altın fiyatlarındaki yükseliş özellikle 12 Ocak'ta ABD'de açıklanan aralık ayı enflasyon verilerinin ardından hızlandı. ABD'de yıllık enflasyon kasım ayındaki yüzde 7.1'den aralık ayında yüzde 6.5'e geriledi. Beklentilere paralel gelen bu düşüş sonrası piyasalarda Fed'den 1 Şubat'ta 25 baz puanlık bir faiz artırımı geleceğine kesin gözüyle bakılmaya başlandı. 50 baz puanlık artırım ihtimali masadan kalktı.

ABD tahvil getirilerindeki gerileme de altının yükselişini destekledi. Sene başında ABD 10 yıllık Hazine tahvilinin getirisi yüzde 3.89 seviyesindeyken bugün itibarıyla yüzde 3.51 olarak kayıtlara geçti. Dolar varlıklarındaki düşüşler yatırımcıyı getiri arayışına itti.

Bu arayış sadece altın değil pek çok yatırım aracına yaradı. ABD borsalarında Nasdaq 100 endeksi zorlu geçen 2022 yılının ardından 2023'te şu ana kadar yüzde 9.3 yükseldi. S&P 500'deki yükseliş ise yüzde 5.1 oldu.

RESESYONUN AYAK SESLERİ

Analistler önümüzdeki toplantıda Fed'den 25 baz puanlık bir artırıma kesin gözüyle bakılsa da 1 Şubat'ta gerek karar metninde gerekse Fed Başkanı Jerome Powell'n açıklamalarında daha sonrası için verilecek işaretlerin piyasaların seyrinde etkili olacağını ifade etti. Fed'in resesyon sinyali olarak takip ettiği 3 aylık hazine bonosu faizi ile 10 yıllık tahvil getirisi arasındaki fark geçen hafta 140 baz puanla 1981'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Bu da Fed'in faiz artırımlarında frene basacağı yönündeki işaretlere bir yenisini ekledi.

Piyasalar şu anda 22 Mart'taki toplantıdan da Fed'den 25 baz puanlık bir artırım daha bekliyor. CME Group'un veri ve açıklamalardan yapılan analizlerle oluşturduğu FedWatch Tool'da martta 25 baz puanlık artırım gelmesine yüzde 84.6 ihtimal veriliyor. Ancak Fed'in özellikle resesyon konusunda yapabileceği açıklamalar rüzgarın başka yönlere esmesine sebep olabilir.

MAYISTA ARA VERMESİ FİYATLANIYOR

Marttan sonraki toplantıda, yani mayıs itibarıyla Fed'in faiz artırımlarına ara verme ihtimali şu anda güçlü olarak fiyatlansa da bu fiyatlamalar, başta enflasyon ve işgücü verileri olmak üzere, gelen veriler ve Fed yetkililerince yapılacak açıklamalarla değişimler gösterebilir.

Analistler şu için altında 1.952 doların direnç 1.930 doların ise önemli destek noktası olarak öne çıktığını ifade etti.