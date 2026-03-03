Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Grizu faciasında ölen 263 madenci anıldı | Son dakika haberleri

        34 yıl önce grizu faciasında ölen 263 madenci anıldı

        Zonguldak'ta, 34 yıl önce Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessesesi'ndeki grizu patlamasında hayatını kaybeden 263 madenci, facianın yıl dönümünde dualarla anıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.03.2026 - 10:20 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Grizu faciasında ölen 263 madenci anıldı

        Zonguldat'ta, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessesesi'ndeki maden ocağında, 3 Mart 1992'de yaşanan grizu patlamasında hayatını kaybeden 263 madenci için anma töreni düzenlendi.

        Törene, Kozlu Kaymakamı Hüseyin Ece, Kozlu Belediye Başkanı Altuğ Dökmeci, TTK Genel Müdürü Muharrem Kiraz, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) yöneticileri, TTK yöneticileri, siyasi parti, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, emekli madenciler ve hayatını kaybeden madencilerin yakınları katıldı.

        Hayatını kaybedenler için bir maden işçisi Kur'an-ı Kerim okudu. Dua edilmesinin ardından, mesaisi başlayan madenciler görev yerlerine gitti.

        Madenciliğin tehlike barındırdığını anlatan 17 yıllık madenci Doğan Ünlü, "Zor bir iş kolu. Dünyanın en ağır ve tehlikeli iş kollarından birinde çalışıyoruz. Tüm madenci kardeşlerime kolaylıklar, ölmüşlere de Allah’tan rahmet, ailelerine sabırlar diliyorum. 263 kişinin öldüğü kaza üzücü bir durum. Aşağıda sonuçta üretime, devlet için, maaşınız için, çoluk çocuğunuz için giriyorsunuz. Zor bir iş kolu ama o atmosfere girdiğiniz zaman, o tehlike pek hissedilmiyor. İşinize veriyorsunuz kendinizi, belli bir emek veriyorsunuz" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Boşandığı eşinin otomobille ezdiği Hatice: Kaza değil, kasten yapılmış bir şey

        İZMİR'in Menemen ilçesinde Hamit Göksel Yılmaz'ın (45), şiddet nedeniyle kendisinden boşanan Hatice Ekiz (38) ve oğlu K.Y.'yi (9) otomobille ezdiği anların kamera görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüler karşısında tekrar o korku dolu anları yaşadığını belirten Hatice Ekiz, "İzlediğimde görüntüleri, çok c...
        #zonguldak haberleri
        #madenci
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        FT Hamaney suikastının perde arkasını yazdı
        FT Hamaney suikastının perde arkasını yazdı
        "İsrail Trump'ı savaşa sürükledi" iddiasına yanıt
        "İsrail Trump'ı savaşa sürükledi" iddiasına yanıt
        Arakçi'den Rubio'ya yanıt: Hepimizin bildiği şeyi itiraf etti
        Arakçi'den Rubio'ya yanıt: Hepimizin bildiği şeyi itiraf etti
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 4. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 4. gün!
        Küresel piyasalar sarsıldı
        Küresel piyasalar sarsıldı
        İran: Hürmüz'den geçen gemiyi ateşe vereceğiz
        İran: Hürmüz'den geçen gemiyi ateşe vereceğiz
        İran: Körfez ülkeleriyle savaşta değiliz
        İran: Körfez ülkeleriyle savaşta değiliz
        Trump'ın tarife iadesini erteleme talebine ret
        Trump'ın tarife iadesini erteleme talebine ret
        Öğrencinin katlettiği Fatma öğretmen uyarmış: Can güvenliğimiz yok!
        Öğrencinin katlettiği Fatma öğretmen uyarmış: Can güvenliğimiz yok!
        Şubat enflasyonu açıklandı
        Şubat enflasyonu açıklandı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        "Füze saldırısında öldü" dediler
        "Füze saldırısında öldü" dediler
        Tanju Özcan görevden uzaklaştırıldı
        Tanju Özcan görevden uzaklaştırıldı
        Galatasaray'dan kupada rotasyon!
        Galatasaray'dan kupada rotasyon!
        Genç kadın, babasını öldürmüştü! İhanet iddiası!
        Genç kadın, babasını öldürmüştü! İhanet iddiası!
        'Tokat' iddialarını yalanladı
        'Tokat' iddialarını yalanladı
        2 kadın cinayeti izmaritten aydınlatıldı!
        2 kadın cinayeti izmaritten aydınlatıldı!
        Sarı Çizmeli Mehmet Ağa'nın hikayesi!
        Sarı Çizmeli Mehmet Ağa'nın hikayesi!
        Mezarı, ailesinin evinin karşısında
        Mezarı, ailesinin evinin karşısında
        EYT’den 2,6 milyon kişi emekli oldu
        EYT’den 2,6 milyon kişi emekli oldu