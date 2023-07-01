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Galatasaray'a Premier League'den sürpriz golcü

Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri... Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray için Premier League'den sürpriz bir golcü iddiası geldi. Öte yandan Cimbom'un bir dünya yıldızını daha kadrosuna katmaya hazırlandığı iddia edildi. İşte detaylar

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