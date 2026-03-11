Canlı
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam GSO ev sahipliğinde KOBİ-Finansman buluşması düzenlendi - İş-Yaşam Haberleri

        GSO Yönetim Kurulu Üyesi Bora Tezel: "Kredi faiz oranlarının yüksek oluşu sanayicilerimiz ve ticaretimizi zorluyor"

        Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın deprem bölgesindeki KOBİ'lere yönelik destek programı kapsamında düzenlenen webinar toplantısında konuşan GSO Yönetim Kurulu Üyesi Bora Tezel, ''Dış pazarda halihazırda krizlerin biri bitmeden diğeri başlar hale gelmiştir. Maalesef şu an bölgemizde de büyük bir savaş yaşanıyor. Ülkemiz ve şehrimiz için, en büyük pazarımız olan Avrupa başta olmak üzere, yaşanan ekonomik durgunluk ve buna bağlı olarak talebin azalması üretim ve ihracatımızı etkilemeye devam ediyor. İç piyasada ekonomik anlamda bir daralma söz konusu. Artan girdi maliyetleri, nakit akışındaki durgunluk ve kredi faiz oranlarının yüksek oluşu sanayicilerimiz ve ticaretimizi zorluyor" dedi

        Giriş: 11.03.2026 - 15:05
        "Kredi faiz oranlarının yüksek oluşu ticaretimizi zorluyor"

        Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) tarafından yürütülen "Türkiye'de Deprem Sonrası KOBİ'lerin Yeniden Yapılanmasına Destek Programı" kapsamında Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ev sahipliğinde, "Deprem Bölgesinde İş Sürekliliği ve Kurumsal Dayanıklılık Alanında KOBİ-Finansman Buluşması" başlıklı webinar toplantısı gerçekleştirildi.

        Adana Sanayi Odası, Antakya Ticaret ve Sanayi Odası, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası ve Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası paydaşlığında düzenlenen toplantı, Innovation for Development (I4D) teknik desteğiyle çevrim içi olarak gerçekleştirildi. Webinara GSO Yönetim Kurulu Üyesi Bora Tezel, I4D Direktörü Doğan Çelik, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) KOBİ Finansmanı ve Kalkınma Grubu Kıdemli Uzmanı Dilek Tekin, Türkiye İş Bankası KOBİ ve İşletme Bankacılığı Pazarlama Müdür Yardımcısı Seren Tekin, Şekerbank Kobi Pazarlama ve Satış Birim Müdürü İnanç Altan, I4D Proje Eğitim Danışmanı Dr. Begüm Şahin, bölgedeki KOBİ temsilcileri, finans kuruluşları ve ilgili kurum temsilcileri katıldı.

        REKLAM

        TEZEL: İÇ PİYASADA EKONOMİK ANLAMDA BİR DARALMA SÖZ KONUSU

        Toplantıda açılış konuşmasını gerçekleştiren GSO Yönetim Kurulu Üyesi Bora Tezel, ‘'Dış pazarda halihazırda krizlerin biri bitmeden diğeri başlar hale gelmiştir. Maalesef şu an bölgemizde de büyük bir savaş yaşanıyor. Ülkemiz ve şehrimiz için, en büyük pazarımız olan Avrupa başta olmak üzere, yaşanan ekonomik durgunluk ve buna bağlı olarak talebin azalması üretim ve ihracatımızı etkilemeye devam ediyor. İç piyasada ekonomik anlamda bir daralma söz konusu. Artan girdi maliyetleri, nakit akışındaki durgunluk ve kredi faiz oranlarının yüksek oluşu sanayicilerimiz ve ticaretimizi zorluyor'' dedi.

        "Hem sorunlarımızı çözmek hem de sanayimizi geleceğe hazırlamak zorunda olduğumuz bir dönemden geçiyoruz" diyen Tezel, "Yeşil dönüşüm, dijital dönüşüm ve yapay zeka gibi alanlarda kendimizi geliştirmek, teknolojik ve katma değerli üretimlerle sanayi, üretim ve ticaretimizi yarınlara hazırlamak durumundayız. Kaynak konusu bugün işletmelerimiz için en önemli konu haline gelmiştir. İşletmelerimizin sürdürülebilirliğini sağlamak, direncini artırmak ve yeniliklere adapte etmek için finansmana her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyoruz. İş dünyası olarak bizlerin de finansmana erişim kanallarını ve süreç yönetimini çok iyi bilmemiz ve bu kaynakları maksimum seviyede değerlendirmemiz büyük önem taşıyor. Bu noktada toplantının düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

        ÇELİK: İŞ SÜREKLİLİĞİNİN AYNI ZAMANDA GELECEKTEKİ RİSKLERE KARŞI HAZIRLIKLI OLMA ANLAMINA GELİYOR

        I4D Direktörü Doğan Çelik de toplantıda yaptığı açılış konuşmasında, deprem bölgesinde faaliyet gösteren KOBİ'lerin sürdürülebilirliği açısından finansmana erişimin ve kurumsal dayanıklılık kapasitesinin güçlendirilmesinin büyük önem taşıdığını belirterek, iş sürekliliğinin yalnızca afet sonrası toparlanma değil aynı zamanda gelecekteki risklere karşı hazırlıklı olma anlamına geldiğini ifade etti. Çelik, kurumlar arası iş birliği ve finansman mekanizmalarının etkin kullanımıyla KOBİ'lerin daha güçlü bir yapıya kavuşabileceğini vurgulayarak, bu tür buluşmaların bölgedeki ekonomik hayatın yeniden canlanmasına önemli katkı sağladığını dile getirdi.

        ÜRETİM-İŞLETME YÖNETİMİ VE DESTEK PROGRAMLARI ANLATILDI

        Webinarda açılış konuşmalarını ve sunumlarını gerçekleştiren Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası KOBİ Finansmanı ve Kalkınma Grubu Kıdemli Uzmanı Dilek Tekin, Türkiye İş Bankası KOBİ ve İşletme Bankacılığı Pazarlama Müdür Yardımcısı Seren Tekin, Şekerbank Kobi Pazarlama ve Satış Birim Müdürü İnanç Altan ve I4D Proje Eğitim Danışmanı Dr. Begüm Şahin de deprem sonrası ekonomik toparlanma sürecinde işletmelerin karşılaştığı zorluklar, iş sürekliliğinin sağlanması ve kurumsal dayanıklılığın artırılması için finansman imkanları, destek programları ve iş dünyasına yönelik çözüm önerileri, KOBİ'lerin finansmana erişimini kolaylaştıracak mekanizmalar, risk yönetimi, kriz dönemlerinde sürdürülebilir üretim ve işletme yönetimi, finans kuruluşlarının sunduğu kredi ve destek imkanları gibi birçok konuda katılımcılara bilgi verdiler.

