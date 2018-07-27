Guarani - Brasil De Pelotas sahaya çıkıyor

Brezilya Serie B heyecanı devam ediyor. Guarani, 28 Temmuz 2018 Cumartesi günü Brasil De Pelotas takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 22:30. Maç öncesi Guarani 23 puanla 11. sırada, Brasil De Pelotas 18 puanla 17. sırada bulunuyor. Ev sahibi Guarani, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Brasil De Pelotas, geride kalan 5 maçta 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 394. İddaa'da Guarani kazanır 1.70, berabere biter 3.00, Brasil De Pelotas kazanır 3.60 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.40, üst oranı 2.05. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.80 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.55.

Guarani son hafta oynanan Internacional maçında 2-0 yenildi.

Brasil De Pelotas ise Criciuma maçında 3-2 kazandı.

Kendi sahasında 4 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Guarani, 13 gol attı ve 9 gol yedi.

Brasil De Pelotas, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 4 beraberlik, 4 mağlubiyet elde etti. Brasil De Pelotas, deplasmanda 5 kez ağları sarsarken, 10 kez topu kendi kalesinde gördü.

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