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        Haberler Spor Transfer Guardiola'nın yeni gözdesi Cherki! - Futbol Haberleri

        Guardiola'nın yeni gözdesi Cherki!

        Manchester City ve Olimpik Lyon, Rayan Cherki transferi için anlaşmaya vardı. Yapılan anlaşmanın ardından Manchester City, Rayan Cherki ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.06.2025 - 15:03 Güncelleme: 09.06.2025 - 15:03
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        Guardiola'nın yeni gözdesi Cherki!
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        Olympique Lyon yönetimi, Manchester City ile Rayan Cherki'nin transferi konusunda anlaşmaya vardı.

        Taraflar, City'nin ilk 22.5 milyon Euro'luk teklifini geliştirmesi sonrası el sıkıştı. Transferin bonservis bedeli açıklanmazken, iki tarafın da tatmin olduğu öğrenildi.

        Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola'nın, ABD'de başlayacak FIFA Kulüpler Dünya Kupası öncesi Cherki'yi kadroda görmekte ısrarcı olduğu belirtildi.

        Tüm detayların netleşmesinin ardından Rayan Cherki'nin, Manchester City ile 2030 yılına kadar geçerli olacak 5 yıllık sözleşmeyi kısa süre içinde imzalaması bekleniyor.

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