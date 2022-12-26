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Gübre ve karma yem fiyatlarına indirim mi yapıldı, gübre fiyatları ne kadar oldu?

Kabine Toplantısı'nın ardından kamera karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan gündeme dair birçok konuya değindi. Gübre ve karma yem fiyatlarına ilişkin de açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan bir müjde de çiftçilere verdi. İşte Gübre ve karma yem fiyatlarına ilişkin yapılan açıklamalar...

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  • Gübre ve karma yem fiyatlarına indirim mi yapıldı, gübre fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

    Gübre ve karma yem fiyatlarına ilişkin gelişmeler birçok çifçi tarafından yakından takip ediliyor. Gerçekleşen son Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan konuya ilişkin çifçilere yönelik bir müjdeyi açıkladı. Peki, "Gübre ve karma yem fiyatlarına indirim mi yapıldı, gübre fiyatları ne kadar oldu?" İşte konuya ilişkin merak edilen soruların yanıtı...
  • Gübre ve karma yem fiyatlarına indirim mi yapıldı, gübre fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

    GÜBRE VE YEM FİYATLARINDA İNDİRİM

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, gübre ve yem fiyatlarında indirim yapıldığını açıkladı. Fiyatların nisan sonuna kadar sabitlendiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün bir müjde çiftçi ve tüketicilerimize vermek istiyorum. Salgın sonrasını fırsat bilerek haksız kazanç peşinde koşanlarla mücadelemizi sürdürüyoruz. Çiftçilerimizin temel ihtiyaçlarının başında gelen, gübre ve karma hayvan yeminde daha önce bir dizi indirimi hayata geçirmiştik. Şimdi en önemli girdi olan kimyevi gübre ve karma hayvan yemi fiyatlarında indirim yapıyor, fiyat sabitlemesine gidiyoruz. İlkbahar döneminde yoğun olarak kullanılan kimyevi gübre çeşitlerinde yüzde 13'e varan indirim uygulayacak. Aynı şekilde karma yemde de yüzde 5'e varan indirim yapılacak. En az bunun kadar önemlisi gübre ve yem fiyatlarını Nisan sonuna kadar sabitliyoruz." dedi.
  • Gübre ve karma yem fiyatlarına indirim mi yapıldı, gübre fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

    "YENİ FİYAT LİSTESİ ARTIŞLARDAN ETKİLENMEYECEK"

    Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Gübre ve yem fiyatlarında üreticimiz lehine gerileme olursa elbette yansıtacağız. Yeni fiyat listesi artışlardan etkilenmeyecek. Tarım Kredi'nin 1520 kooperatif 400 mini kop, 250 kop bakkal olmak üzere 2 bin 170 hizmet noktasında 600 çeşit ürün en ucuz fiyatla satışa sunulacak. Üretici tarım kredi-tüketici arasında doğrudan bir kanal kuruluyor. Kimi ürünlerin en uygun fiyatla satışa sunulabilmesi mümkün oluyor. Önümüzdeki yıllarda 3 bine çıkarmayı hedeflediğimiz tarım kredi satış noktalarındaki indirimler bugün itibariyle başlamıştır."

     
  • Gübre ve karma yem fiyatlarına indirim mi yapıldı, gübre fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

    MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ NE KADAR?

    Karar kapsamında bu yıl organik tarım ve iyi tarım uygulamalarına verilecek destek miktarları da belirlendi. Organik tarım desteği kategorilerine göre dekar başına 10 TL ile 100 TL arasında değişen oranlarda, iyi tarım destekleri ise kategorilerine göre değişen oranlarda 10 TL ile 150 TL arasında değişen miktarlarda yapılacak.

     

    Bu yıl dekar başına küçük aile işletmesi desteği 200 TL, fındık alan bazlı gelir desteği 170 TL, katı organik- argomineral gübre desteği 20 TL, zeytin bahçeleri rehabilitasyon desteği ise 100 TL olarak uygulanacak.

     

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