Güldür Güldür Show'a katılan Nazan Öncel kimdir?
Güldür Güldür Show Yılbaşı özel bölümüne konuk olan Nazan Öncel'in kim olduğu araştırılıyor. Usta şarkıcı Nazan Öncel 1980'ler ve 1990 yılları arasında müzik dünyasına yön veren isimlerden olmuştur.
NAZAN ÖNCEL KİMDİR?
Nazan Öncel, 6 Şubat 1956 yılında İzmir, Karşıyaka'da öğretmen bir anne ve memur bir babanın çocuğudur.
19 yaşındayken İzmir Radyosunun düzenlediği yarışmada birincilik kazandı ve müzik kariyeri de başladı.
Kariyeri boyunca pek çok albüm çıkartmış ve beste yapmıştır. Özellikle Bir "Hadise Var" isimli albümüyle büyük çıkış yakalamıştır.
1996 yılında çıkarttığı Sokak Kızı albümü çok sevilmiş ve Nazan Öncel'e sokak kızı lakabı verilmiştir.
Henüz 18 yaşındayken evlenen Nazan Öncel'in zor bir çocukluk geçirdiği biliniyor.
Nazan Öncel 6 Şubat 1956 tarihinde İzmir'in Karşıyaka ilçesinde dünyaya geldi.
Bugün 66 yaşında olan ünlü şarkıcı 1973 yılında Salih Öncel'le evlenmiş ve 1985 yılındaysa boşanmıştır. Daha sonra bir evlilik daha yapan isim 2017'de bir boşanma daha yaşamıştır.
Üniversite eğitimini iletişim sanatları üzerine almış ve Newport Üniversitesinden 57 yaşındayken mezun olmuştur.
NAZAN ÖNCEL ALBÜMLERİ
Yağmur Duası (1982)
Bir Hadise Var (1991)
Ben Böyle Aşk Görmedim (1994)
Göç (1995)
Sokak Kızı (1996)
Demir Leblebi (1999)
Yan Yana Fotoğraf Çektirelim (2003)
7'n Bitirdin (2006)
Hatırına Sustum (2008)
Hayvan (2011)
Bazı Şeyler (2014)
Durum Şarkıları (2018)