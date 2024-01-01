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NAZAN ÖNCEL KİMDİR?

Nazan Öncel, 6 Şubat 1956 yılında İzmir, Karşıyaka'da öğretmen bir anne ve memur bir babanın çocuğudur.

19 yaşındayken İzmir Radyosunun düzenlediği yarışmada birincilik kazandı ve müzik kariyeri de başladı.

Kariyeri boyunca pek çok albüm çıkartmış ve beste yapmıştır. Özellikle Bir "Hadise Var" isimli albümüyle büyük çıkış yakalamıştır.