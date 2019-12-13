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Forbes dergisi geleneksel 'Dünyanın En Güçlü 100 Kadını' listesini açıkladı. Buna göre Almanya Başbakanı Angela Merkel 2019'da son 9 yılda olduğu gibi dünyanın en güçlü kadını seçildi.

İkinci sırada ise IMF'nin eski, Avrupa Merkez Bankası'nın ise yeni başkanı Christine Lagarde yer aldı. Lagarde'ı ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve General Motors CEO'su Mary Barra takip etti.

Listeye Türkiye'den ise tek bir kadın girebildi. Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı Forbes'un listesinde 73. sırada yer aldı. Derginin Sabancı'yla iligli yayımladığı profilde kendisinini 1930'larda kurulmuş ve bugün Türkiye'nin ikinci büyük firması olan Sabancı Holding'in ilk kadın yönetim kurulu başkanı olduğu belirtildi. Bunun yanında 2016'da, yaşanan darbe girişimine rağmen Sabancı Holding'in Türkiye'nin en büyük linyit santralını tamamladığına dikkat çekildi. Güler Sabancı'nın bunun yanında Sabancı Üniversitesi'nin kurucu başkanı olduğu ifade edildi.

GRETA 100. SIRADA

Forbes listesinde her yıl olduğu gibi bu yıl da dikkat çekici isimler yer aldı. 16 yaşındaki iklim aktivisti Greta Thunberg listede ilkez 100. sırada kendisine yer buldu. İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth dünyanın en güçlü 40. kadını olurken, ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump 42. sırada yer aldı.

Bunun yanında etki alanlarının genişliği sebebiyle dünyaca ünlü şarkıcılarda listeye girmeyi başardı. Rihanna 61, Beyonce Knowles 66, Taylor Swift ise dünyanın en güçlü 71. kadını seçildi.