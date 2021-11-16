"ADANA'DA DEĞİL, SİLİVRİ'DE BİR EVDE ÇEKMİŞTİK"

Film ile ilgili samimi bir itirafta da bulunan Gülse Birsel, "2017 Ekim... Silivri'de 'Aile Arasında' düğün sahneleri çekimi ve feci soğuk bir gece... (Evet, düğün sahnelerini Adana'da değil, Silivri'de bir evde çekmiştik.)" ifadelerini kullandı.

Ayrıca fotoğrafın hikayesini anlatmayı da ihmal etmeyen ünlü isim, "Dün yıllar sonra aynı parkayı giyip, elimi cebime atınca bu fotoğrafı buldum. (Makine Derya'nındı ve fotoğrafları kimseye vermiyordu. Muhtemelen çalmışım ben bunu...)" diye konuştu.