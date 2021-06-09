Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün aşılamaya iki yeni grubu daha ilave ettiklerini açıklamıştı. Müzisyen, film ve dizi prodüksiyon ekipleri ile birlikte Eylül'de yüz yüze eğitime başlanabilmesi için öğretim üyeleri ve üniversite personellerinin aşılanmasının başladığını duyurmuştu.

Bakan Koca, bugün de, "Pazartesi ya da salı günü 4.2 milyon BioNTech aşısı gelecek. Yarından itibaren 45 yaş üstü aşılamayı başlatacağız" açıklamasında bulundu.