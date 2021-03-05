Hafta başından beri Dolar'da gözlemlenen hareketlilik Yatırımcıların ve ekonomi meraklıların gündeminde. Geçtiğimiz hafta bir anda 7,45'e yükselen Dolar'ın TÜİK enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte kaç olacağı merak ediliyordu. 5 Mart 2021 Dolar, Euro ne kadar oldu? sorusunun cevabı araştırılıyor. İşte 5 Mart 2021 Gün sonu Dolar, Euro kuru...

DOLAR KAÇ TL OLDU?

Faizlerin artması gelişen ülke kurları da darbe yerken 25 Şubat'ta 90.1 seviyesinde olan dolar endeksi 91.68'e gelerek son 3 ayın en yüksek seviyesine yükseldi. Tüm gelişen ülke para birimlerinde düşüşlerden TL pozitif ayrışamadı ve bir süredir Türk Lirası'nda görülen değer kaybı devam etti. Gece sığ piyasada Dolar/TL 7.58'i test etti, 5 Mart sabahı ise dolar kuru 7.51 civarında el değiştiriyor.

EURO KAÇ TL OLDU?

Küresel piyasalardaki hareketlilik sonrası Türkiye'nin gösterge faizi 15.5'u aştı, bir ara 290'a kadar inen CDS 323'e yükseldi. TCMB'nin 18 Mart'ta yapacağı Para Politikası Kurulu toplantısından faiz artışı beklentileri belirginleşiyor.