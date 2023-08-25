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        Haberler Gündem GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI 25 Ağustos 2023 | Benzin, mazot ve LPG fiyatı bugün ne kadar oldu, indirim veya gelecek mi?

        Benzin ve mazot fiyatı bugün ne kadar oldu? İşte 25 Ağustos 2023 güncel akaryakıt fiyatları

        Brent petrol ve kurdaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. Hatırlanacağı üzere son olarak 22 Ağustos geçerli olmak üzere motorin fiyatına 1 TL'lik bir zam yapılırken, gelen bu zam, "Benzin, mazot ve LPG fiyatı bugün ne kadar oldu, akaryakıta indirim veya gelecek mi?" Sorularını gündeme getirdi. İşte 25 Ağustos 2023 Cuma güncel akaryakıt fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.08.2023 - 19:02 Güncelleme: 25.08.2023 - 19:02
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        Akaryakıt fiyatlarında yaşanan son dakika indirim ve zam gelişmeleri araç sahipleri tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor. Türkiye'de benzin ve motorin fiyatı hesaplanırken; gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı göz önünde bulundurulmaktadır. Peki, "Benzin, mazot ve LPG fiyatı bugün ne kadar oldu, akaryakıta indirim veya gelecek mi?" İşte 25 Ağustos Cuma güncel benzin, mazot ve LPG fiyatları...

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        MOTORİN FİYATLARINA ZAM GELDİ!

        Geçtiğimiz Cuma gecesi yani 18 Ağustos günü itibarıyla geçerli olmak üzere 1 lira 52 kuruş indirim geldi. Yapılan indirimin ardından motorin fiyatlarına 1 lira zam geldi.

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        MOTORİN VE BENZİN FİYATLARINA İNDİRİM GELECEK Mİ?

        Motorin ve benzin fiyatlarına özellikle dolar TL kurunda yaşanan düşüşle birlikte benzin ve motorin fiyatlarına indirim bekleniyor. Henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama bulunmuyor.

        İşte 25 Ağustos güncel motorin ve benzin fiyatları:

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        İSTANBUL ANADOLU YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

        İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 37.66 TL

        İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 37.80 TL

        İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 15.93 TL

        5

        İSTANBUL AVRUPA YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

        İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 37,74 TL

        İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 37,85 TL

        İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 16,38 TL

        6

        ANKARA GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

        Ankara'da benzin litre fiyatı: 38,24 TL

        Ankara'da motorin litre fiyatı: 38,37 TL

        Ankara'da LPG litre fiyatı: 16.28 TL

        7

        İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

        İzmir'de benzin litre fiyatı: 38,30 TL

        İzmir'de motorin litre fiyatı: 38,47 TL

        İzmir'de LPG litre fiyatı: 16.02 TL

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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