BENZİNE VE MOTORİNE NEDEN ZAM GELİYOR?

Gelen zamların arkasındaki ana sebep Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimi olmaya devam ediyor. İşgal girişimi öncesi 95 dolar civarında seyreden Brent petrolün varil fiyatı bugün 130 doları gördü. Bunun yanında dolar/TL de son iki haftada yüzde 6 yükselerek bugün 14.65'i aştı. Bu yükseliş de maliyetlere ek yük getirdi.

EPGİS de son zamanlarda yaşanan fiyat artışlarıyla ilgili olarak attığı tweette "1-8 Mart tarihleri arasında akaryakıt fiyatlarında baz aldığımız Genova/Lavera’da; Motorin +398 USD/TON, benzin +256 USD/TON artış göstermiştir" ifadelerini kullandı. EPGİS, kısa süre içerisindeki bu artış için "Bu kadar kısa sürede böyle bir artış daha önce görülmedi" açıklamasında bulundu.