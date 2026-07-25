16 yaşındaki kız için arama çalışması

Bursa'da 16 yaşındaki kızın bulunması çalışma başlatıldı
Bursa'da dün akşam çıktığı evine bir daha geri dönmeyen 16 yaşındaki İlayda için arama çalışması başlatıldı
Giriş: 25 Temmuz 2026 - 15:04 Güncelleme:
Bursa'da merkez Osmangazi ilçesi Çarşamba Mahallesi'nde meydana gelen olayda, İlayda Özcan (16), dün akşam saatlerinde ailesiyle tartışma yaşadı.
İHA'nın haberine göre, tartışmanın ardından saat 22.00 sıralarında evinden ayrılan İlayda Özcan, bir daha geri dönmedi. Durumdan şüphelenen aile, polis merkezine müracaatta bulunarak durumu anlattı. Kaybolan kızın bulunması için çalışma başlatıldı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ