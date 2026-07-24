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        Haberler Gündem Çevre Orta Karadeniz'de derelere 21 yılda 1.1 milyon alabalık salındı

        Orta Karadeniz'de derelere 21 yılda 1.1 milyon alabalık salındı

        Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün 2005 yılında başlattığı Doğal Alabalık Üretilmesi ve Orman İçi Suların Balıklandırılması Projesi kapsamında Orta Karadeniz bölgesindeki derelere 21 yılda 1 milyon 161 bin alabalık salındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24 Temmuz 2026 - 15:05 Güncelleme:
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        21 yılda derelere 1.1 milyon alabalık salındı
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        Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Müdürlüğü, Orta Karadeniz bölgesinde bulunan derelerden alınan anaç balıklardan üretilen yavruları iç su kaynaklarına salarak biyolojik çeşitliliği artırıyor.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce, 2005 yılında Doğal Alabalık Üretilmesi ve Orman İçi Suların Balıklandırılması Projesi başlatıldı. Proje kapsamında Orta Karadeniz bölgesinde bulunan Amasya, Çorum, Ordu, Samsun ve Tokat'taki derelerden anaç alabalıklar toplandı.

        Anaç alabalıklar, Trabzon'daki Maçka Altındere Alabalık Üretim İstasyonu'nda yavrulatılarak, anaçların alındığı derelere yavru olarak salındı.

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        Doğa Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Müdürü Resul Doğan, Doğal Alabalık Üretilmesi ve Orman İçi Suların Balıklandırılması Projesi ile doğal su kaynaklarındaki balık popülasyonunun desteklenmesi, biyolojik çeşitliliğin korunması ve su ekosistemlerinin sürdürülebilirliğine katkı sağlanmasının amaçlandığını söyledi.

        Bu doğrultuda su kaynaklarına bırakılan alabalıkların Maçka Altındere Alabalık Üretim İstasyonu'nda yetiştirildiğini belirten Doğan, "Önceden tespit edilen derelerden alınan anaç balıklardan üretilen yavrular, doğal ekosistemi ve genetik devamlılığı korumak amacıyla kendi derelerine geri salınmaktadır. Aynı bölgelere tekrarlı balık salımı yapılmasının amacı, doğal alabalık popülasyonlarını güçlendirmek ve biyolojik çeşitliliği korumaktır" dedi.

        Doğan, doğal su kaynaklarının korunması için alabalık yavrusu salımı yapmaya devam edeceklerini bildirerek, şunları kaydetti: "Bu yıl Ordu'nun Kabadüz ilçesindeki derelere 35 bin, Akkuş ilçesindeki derelere 15 bin, Samsun'un Çarşamba ve Salıpazarı ilçelerindeki derelere 10 bin alabalık saldık. Projenin başladığı 2005 yılından itibaren bölge müdürlüğümüz sorumluluğunda bulunan Amasya, Çorum, Ordu, Samsun ve Tokat illerine 1 milyon 161 bin doğal alabalık salınmış. Bunların 215 bini Abant alabalığıdır."

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