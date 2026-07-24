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        Haberler Gündem 3. Sayfa 28 yaşındaki genç 16. kattan aşağı düşmüştü! İfadeler ortaya çıktı!

        28 yaşındaki genç 16. kattan aşağı düşmüştü! İfadeler ortaya çıktı!

        İstanbul Esenyurt'ta 28 yaşındaki Emirhan Yıldız, birkaç arkadaşıyla birlikte bulunduğu evin penceresinden aşağı düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Yıldız'ın bir dönem ortak iş yaptığı ve aralarında alacak verecek meselesi bulunan eski ortağı M.G.'nin de aralarında olduğu 5 kişiyi gözaltına aldı. İddialara göre, M.G. ile Emirhan Yıldız arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından sakinleşen Yıldız iddialara göre birden kendini pencereden aşağıya atladı

        Giriş: 24 Temmuz 2026 - 14:43 Güncelleme:
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        16.kattan düşmüştü! İfadeler ortaya çıktı!

        Olay, 20 Temmuz Pazartesi günü saat 22.00 sıralarında Koza Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi.

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre Emirhan Yıldız, arkadaşlarıyla birlikte bulunduğu sitede henüz bilinmeyen bir nedenle 16'ncı kattan düştü.

        Arkadaşları ve çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, Yıldız'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Emirhan Yıldız'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        ORTAK İŞ YAPMIŞLAR, 1 MİLYON LİRA BATIRMIŞLAR

        Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay sırasında evde bulunan 5 kişiyi gözaltına aldı. Yapılan incelemelerde, şüphelilerden M.G. ile Emirhan Yıldız'ın bir dönem oto yedek parça işi yaptıkları ve yaklaşık 1 milyon lira zarar ettikleri öne sürüldü. İkilinin bu nedenle aralarında alacak verecek meselesi bulunduğu, olay günü de sohbet sırasında bu konunun açılması üzerine tartıştıkları iddia edildi.

        "AYAĞA KALKIP KENDİNİ FRANSIZ CAMDAN AŞAĞI BIRAKTI"

        İddiaya göre Emirhan Yıldız, eski ortağı M.G.'ye kafa ve yumruk attı ancak tartışma kısa sürede sona erdi. Arkadaşları sohbet ettiği sırada, iddiaya göre Emirhan Yıldız bir anda ayağa kalkarak kendini Fransız camdan aşağı bıraktı.

        M.G.'nin ifadesinde, "Tartışmanın ardından olay tatlıya bağlandı. Oturduğumuz sırada bir anda ayağa kalkıp Fransız camdan kendini aşağı bıraktı." dedi. Evde bulunan diğer arkadaşlarının da M.G.'nin ifadesini doğruladı. Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

        DETAYLI RAPOR BEKLENİYOR

        Emirhan Yıldız'ın bir yönlendirme sonucu mu yoksa herhangi bir maddenin etkisi altında mı bu olayı gerçekleştirdiği, otopsi raporuyla netlik kazanacak. İlk incelemelerde, düşmeye bağlı kırıklar dışında kesici-delici alet yaralanmasına ya da boğuşmaya işaret eden herhangi bir bulguya rastlanmadığı bildirildi.

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