Ahırda elektrik akımına kapılan çiftçi öldü!

Adana'nın Kozan ilçesinde ahırda elektrik akımına kapılan çiftçi Bahri Tokuş (60), hayatını kaybetti.

DHA'nın haberine göre olay, sabah saatlerinde ilçeye bağlı İdem Mahallesi'nde meydana geldi. Evinin yanındaki ahıra ineklerini sağmaya giden çiftçi Bahri Tokuş, henüz belirlenemeyen nedenle elektrik akımına kapıldı.

Olayı fark eden yakınlarının ihbarıyla adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tokuş, kurtarılamadı. Tokuş'un cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.