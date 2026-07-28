Ankara'daki 'müstehcenlik' soruşturmasında 7 tutuklama

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğünce Çankaya ilçesi Tunalı Hilmi Caddesi'nde faaliyet gösteren Sixtiees Pub isimli işletmeye yönelik 'fuhuş için yer ve imkan sağlama' ve 'müstehcenlik' suçları kapsamında gözaltına alınan 7 kişi adliyeye sevk edildi.

ARALARINDA İŞLETME SAHİBİNİN DE OLDUĞU 7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheliler işletme sahibi Ceyhun Toker, mesul müdür Şenhan Şenel, işletme çalışanı Hayriye Bayazıdoğlu Toker, işletme çalışanı Fatih Akkoç, işletme çalışanı Ali Gültekin, işletme çalışanı Bayram Çelik, işletme çalışanı Fuat Karakuş tutuklandı.

"MÜSTEHCENLİK SUÇUNDAN İŞLEM YAPILDI"

DHA'nın haberine göre Ankara, Cumhuriyet Başsavcılığından soruşturma ile ilgili yapılan açıklamada, “İşletme hakkında yapılan CİMER ihbarları, bilgi sahibi kişilerin beyanları, açık kaynak paylaşımları ve kullanıcı yorumlarının birlikte değerlendirilmesi sonucunda; işletmede cinsel nitelikli gösterilerin organize edildiği, fiziki cinsel fiiller ile teşhir niteliğindeki eylemlerin gerçekleştirildiği ve bu tür eylemlere yer ve imkân sağlandığı yönünde bulgular elde edilmiştir. Bu kapsamda Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliğinin 25 Temmuz 2026 tarihli ve 2026/9507 Değişik İş sayılı kararı doğrultusunda işletmede arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirilmiştir. İşletmenin mesul müdürü şüpheli Şenhan Şenel’in cep telefonunda yapılan incelemede, işletme içerisinde kaydedildiği ve müstehcen nitelikte olduğu değerlendirilen bazı dans görüntülerini, işletme sahibi Ceyhun Toker’in eşi ve aynı zamanda işletme çalışanı olan Hayriye Bayazıdoğlu Toker’e gönderdiğine ilişkin bulgulara ulaşılmıştır. Söz konusu görüntülerin Hayriye Bayazıdoğlu Toker tarafından işletmeye ait sosyal medya hesabında paylaşıldığı değerlendirilmiştir. Şüphelinin ifadesinde de görüntülerin paylaşılmasına ilişkin tevilli ikrar niteliğinde beyanlarda bulunduğu belirlenmiştir Elde edilen dijital bulgular ve şüpheli beyanları doğrultusunda; Ceyhun Toker (işletme sahibi), Şenhan Şenel (mesul müdür), Hayriye Bayazıdoğlu Toker (işletme çalışanı) hakkında ayrıca müstehcenlik suçundan işlem yapılmıştır” denildi.

*Haberde İHA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.