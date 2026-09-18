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        Haberler Gündem Güvenlik Aydın merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 27 tutuklama

        Aydın merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 27 tutuklama

        Aydın merkezli 7 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 27 şüpheli tutuklandı, 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18 Eylül 2026 - 00:30 Güncelleme:
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        Aydın merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 27 tutuklama

        Aydın Cumhuriyet Başsavcılığının, Aydın merkezli İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir, Eskişehir ve Muğla'da yasa dışı bahis, sanal kumar sitelerine para aktarılması ve komisyon karşılığında banka hesaplarını kiralayanlara yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan 31 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        AA'nın haberine göre, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 27'si tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        OPERASYON

        Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı, 12 Eylül'de yasa dışı bahis, sanal kumar sitelerine para aktarılması ve komisyon karşılığında banka hesaplarını kiralayan şüphelilere yönelik yaptığı soruşturma kapsamında 40 şüpheli hakkında gözaltı kararı vermiş, Aydın merkezli İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir, Eskişehir ve Muğla'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 31 kişi gözaltına alınmıştı.

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        Zanlılardan ele geçirilen dijital materyal ve çelik kasalara el konmuş, ilk belirlemelere göre, başkalarından kiralanan banka hesapları kullanılarak yasa dışı bahis ve kumar sitelerine 11 milyar lira aktarıldığı ortaya çıkmıştı.

        Adreslerinde bulunamayan 9 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtilmişti.

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        #Aydın
        #haberler
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