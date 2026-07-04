Ayvacık'ın ilk "Uluslararası Zeytin Dalları Festivali"

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde bu yıl ilk kez Uluslararası Zeytin Dalları Müzik ve Dans Festivali düzenlendi.

Ayvacık Belediyesi tarafından Ayvacık Kaymakamlığı koordinasyonunda düzenlenen festival kortej yürüyüşüyle başladı.

Bulgaristan, Romanya, Sırbistan, Ukrayna ve Kuzey Makedonya'dan gelen ve Ayvacık Gıdışımlar halk oyunları ekibinin yer aldığı festivalde, farklı kültürlere ait geleneksel danslar sergilendi.

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Festivale Ayvacık Kaymakamı Mustafa Karali, Ayvacık Belediye Başkanı Mesut Bayram, Ayvacık Garnizon Komutanı Binbaşı Olgun Parlar, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Karali, açılış töreninde yaptığı konuşmada, bu tür kültürel etkinliklerin ülkeler arasındaki dostluk ve kardeşlik bağlarının güçlenmesine katkı sağladığını ifade ederek, festivalin düzenlenmesinde emeği geçen Ayvacık Belediye Başkanı Bayram ve katılımcılara teşekkür etti.

Bayram ise festivale gösterilen ilgiden dolayı memnun olduğunu söyledi.