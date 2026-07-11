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        Haberler Gündem İstanbul Balat'ta tekne yangını

        Balat'ta tekne yangını

        Fatih Balat'ta bir teknede yangın çıktı. Yangında teknede bulunan baba ve oğlu denize atlayarak kurtuldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11 Temmuz 2026 - 16:31 Güncelleme:
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        Balat'ta tekne yangını

        Haliç açıklarında alev alev yanan dalgıç teknesi söndürüldü. Yangında teknede bulunan baba ve oğlu denize atlayarak kurtuldu.

        Olay, Haliç açıklarında 14.30 sıralarında ‘Denizbeyi’ isimli dalgıç teknesinde meydana geldi. Teknede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Teknede bulunan baba ve oğlu panik yaşadı. 1 kişi demire çarparak yaralandı. Teknedeki baba ve oğlu denize atlayarak yangından kurtuldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerinde polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevke edildi.

        Yangını gören diğer teknelerde bulunanlar denizde olan baba ve oğlunu önce tekneye ardından da kıyıya çıkarttı. Babasıyla birlikte teknedeyken hafif yaralanan kişi ambulans ile hastaneye götürdü.

        Yanan tekne diğer teknede bulunanlar ve Kıyı Emniyeti ekipleri tarafından söndürüldü. Tekne kullanılamaz hale geldi.

        *Haberin fotoğrafları, DHA tarafından servis edilmiştir

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