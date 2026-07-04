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        Haberler Gündem Güncel Balçova'nın otopark sorununa metro entegreli yeraltı çözümü

        Balçova'nın otopark sorununa metro entegreli yeraltı çözümü

        İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Balçova Metro İstasyonu'nda hizmete aldığı yer altı ve açık alan otoparkları, ilçenin yıllardır süren park sorununa çözüm oldu. Toplam 281 araç ve 13 motosiklet kapasitesine sahip metro entegreli sistem sayesinde sürücüler araçlarını güvenli şekilde park edip asansörle doğrudan metroya ulaşabiliyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04 Temmuz 2026 - 10:58 Güncelleme:
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        Balçova'nın otopark sorununa yeraltı çözümü

        İzmir'in Balçova ilçesinde uzun yıllardır yaşanan otopark ihtiyacına çözüm olacak yatırım hizmete girdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İZELMAN tarafından işletilecek Balçova Metro İstasyonu Yer Altı Otoparkı ile açık alan otoparkı, ilçedeki araç yoğunluğunu azaltmayı ve toplu ulaşımı teşvik etmeyi hedefliyor.

        Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Balçova Metro İstasyonu Yer Altı Otoparkı'nda 125 araç ve 13 motosikletlik kapasite bulunurken, açık alan otoparkı 156 araçlık kapasiteyle hizmet veriyor. Her iki otoparkta toplam 9 engelli araç peronu yer alıyor. Ayrıca plaka tanıma sistemi sayesinde giriş ve çıkış işlemleri hızlı bir şekilde gerçekleştiriliyor. Metroyla bütünleşik olarak tasarlanan sistem sayesinde vatandaşlar araçlarını otoparka bırakıp metroyla seyahat edebiliyor, dönüşte ise araçlarını alarak yolculuklarına kaldıkları yerden devam edebiliyor.

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        İZELMAN Balçova Bölgesi Otoparklar Şefi Naim Akbıyık, yatırımın yalnızca bir otopark projesi olmadığını, aynı zamanda kent içi ulaşımı destekleyen bir sistem olarak planlandığını belirtti. Akbıyık şunları söyledi:

        "Balçova'nın girişinde, Ata Caddesi üzerinde yer alan bölgelerde bankalar, alışveriş merkezleri ve iş merkezleri nedeniyle günün her saati yoğunluk yaşanıyor. İlçede uzun yıllardır hissedilen bir otopark ihtiyacı vardı ve bu yatırımla önemli ölçüde bu sorun karşılandı. Vatandaşlarımız araçlarını güvenli şekilde park ederek asansörle doğrudan metro istasyonuna ulaşabiliyor. Böylece hem kent trafiğine katkı sağlanıyor hem de toplu ulaşım kullanımının artırılması hedefleniyor. İzmir’de metro istasyonuna entegre şekilde hizmet veren ilk otoparklardan biri olması da projeyi farklı kılıyor. Otoparklarda plaka tanıma sistemi aktif olarak kullanılıyor. Açık otopark bölümünde kısa süre içinde banka ve kredi kartıyla çalışacak insansız ödeme sistemi de devreye alınacak."

        Balçova Bahçelerarası Mahallesi Muhtarı Erkan Mutlu da yatırımın ilçenin önemli ihtiyaçlarından birine yanıt verdiğini ifade ederek, "Metro durağının hemen yanında böyle bir otoparkın bulunması vatandaşlarımız için büyük avantaj sağlıyor. Vatandaşlarımız araçlarını bırakıp metroyla seyahat edebiliyor. İşlerini tamamladıktan sonra tekrar araçlarını alarak evlerine dönebiliyor. İlçemizdeki otopark sorununun çözümüne önemli katkı sağlayan bir hizmet oldu. Vatandaşlarımızın faydasına olan hizmetlerin artarak devam edeceğine inanıyoruz" dedi.

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        #izmir haberleri
        #metro
        #yeraltı otoparkı
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