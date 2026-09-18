Balıkesir'de çayda cansız beden bulundu

Edremit ilçesi İkizçay Mahallesi Şair Başaran Caddesi Zeytinli Çayı'nda bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbarın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre, sağlık ekiplerince yapılan incelemede çaydaki kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Yapılan araştırmada ölen kişinin Ahmet İlhan Demirbilek (51) olduğu tespit edildi. Olay yerindeki incelemenin ardından Demirbilek'in cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Burhaniye Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

*Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.