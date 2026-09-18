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        Haberler Gündem 3. Sayfa Balıkesir'de çayda cansız beden bulundu

        Balıkesir'de çayda cansız beden bulundu

        Balıkesir Edremit'teki Zeytinli Çayı'nda bir erkeğe ait cansız beden bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18 Eylül 2026 - 05:36 Güncelleme:
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        Balıkesir'de çayda cansız beden bulundu

        Edremit ilçesi İkizçay Mahallesi Şair Başaran Caddesi Zeytinli Çayı'nda bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        İhbarın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre, sağlık ekiplerince yapılan incelemede çaydaki kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Yapılan araştırmada ölen kişinin Ahmet İlhan Demirbilek (51) olduğu tespit edildi. Olay yerindeki incelemenin ardından Demirbilek'in cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Burhaniye Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        *Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

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        #Balıkesir
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        #Edremit
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