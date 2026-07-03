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        Haberler Gündem 3. Sayfa Beton mikserinin çarptığı bisikletli öldü!

        Beton mikserinin çarptığı bisikletli öldü!

        Konya'da feci bir kaza meydana geldi. Olayda beton mikserinin çarptığı bisikletin sürücüsü 62 yaşındaki Alim Çelik hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03 Temmuz 2026 - 17:17 Güncelleme:
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        Beton mikseri bisikletliye çarptı!
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        Konya'da beton mikserinin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü Alim Çelik (62), hayatını kaybetti.

        DHA'nın haberine göre kaza, saat 14.30 sıralarında, merkez Karatay ilçesi Keçeciler Mahallesi Ali Ulvi Kurucu Caddesi'nde meydana geldi. Cevdet D. yönetimindeki beton mikseri, aynı yönde seyreden Alim Çelik'in kullandığı elektrikli bisiklete çarptı.

        Çelik, çarpmanın etkisiyle yere savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde Çelik'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Çelik'in cansız bedeni, otopsi için Konya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Sürücü Cevdet D. de gözaltına alındı. Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.

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