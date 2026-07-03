Beton mikserinin çarptığı bisikletli öldü!

CHP'de yaşanan gelişmeler ve ekonomi gündemindeki son başlıklar siyasetin en çok tartışılan konuları arasında yer alıyor. CHP'de ihraç süreçlerinde hangi ölçütler esas alınıyor? Parti yönetiminin "kurumsal kimlik" ve "parti disiplini" vurgusu hangi isimleri kapsıyor? İhraç kararlarının parti içi den... Daha Fazla Göster

CHP'de yaşanan gelişmeler ve ekonomi gündemindeki son başlıklar siyasetin en çok tartışılan konuları arasında yer alıyor. CHP'de ihraç süreçlerinde hangi ölçütler esas alınıyor? Parti yönetiminin "kurumsal kimlik" ve "parti disiplini" vurgusu hangi isimleri kapsıyor? İhraç kararlarının parti içi dengelere ve teşkilat yapısına nasıl yansıyacağı değerlendiriliyor. Kamuoyuna yansıyan açıklamalarda parti yönetimi, "çift başlılığa izin verilmeyeceği" mesajını öne çıkarırken, süreçle ilgili farklı yorumlar da gündemde yer alıyor. Öte yandan Özgür Özel'in yeni bir parti kurup kurmayacağı sorusu siyaset kulislerinde tartışılmaya devam ediyor. Bugüne kadar yaptığı açıklamalarda öncelikli hedefinin CHP çatısı altında siyasi mücadelesini sürdürmek olduğunu ifade eden Özel'in, farklı senaryolara ilişkin değerlendirmeleri de gündeme geliyor. Kulislerde çeşitli iddialar bulunsa da bunların önemli bir kısmı doğrulanmış resmi bilgiler değil. Ana Haber Bülteni'ni Faruk Aksoy sundu. Daha Az Göster