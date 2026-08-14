Bodrum'da ormanlık alanda kaybolan 5 genç kurtarıldı

Bodrum ilçesine tatil için gelen yaşları 21 ile 24 arasında değişen 5 genç, akşam saatlerinde denize girmek ve bölgede gezmek için Bitez Mahallesi'ndeki Akvaryum Koyu'nun bulunduğu ormanlık alana yürüdü. Havanın kararmasıyla yollarını kaybeden bu kişiler, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye polis, SAR Arama Kurtarma ve Acil Yardım Derneği ile Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Arama Kurtarma Derneği ekipleri sevk edildi. Çalışmalara, Sahil Güvenlik ekipleri de denizden destek verdi.

Ekipler, yaklaşık 4 kilometrelik alanda gece boyunca arama çalışması yürüttü. AA'nın haberine göre, çalışma sonucu bulunan 5 kişi Bitez Limanı'na getirildi. Burada ekiplerce kontrolden geçirilen 5 arkadaşın sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Çalışmaya katılan ekiplere teşekkür eden Kutay Tacal, "Akvaryum Koyu'na yüzmeye gittik. Sonrasında farklı bir yoldan gitme kararı aldık bu yanlış oldu. Şarjlarımız çok azdı fenerimiz de olmadığı için hava kararınca geri dönüşümüzü bulamadık, kaybolduk. Ekipler çok yardımcı oldu bizi çok iyi şekilde yönettiler" diye konuştu.