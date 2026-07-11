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        Haberler Gündem 3. Sayfa Çankırı'da otomobil traktöre çarptı: 3 ölü, 1 yaralı

        Çankırı'da otomobil traktöre çarptı: 3 ölü, 1 yaralı

        Çankırı'da otomobilin park halindeki traktöre çarptığı kazada 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11 Temmuz 2026 - 18:00 Güncelleme:
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        Çankırı'da feci kaza: 3 ölü, 1 yaralı

        Çankırı'da, sabah saatlerinde Çankırı-Kızılırmak kara yolu Tepealagöz köyü yol ayrımında meydana gelen kazada; Adem S.'nin (41) kullandığı otomobil, park halindeki traktöre çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü Adem S. olay yerinde yaşamını yitirirken, aracında bulunan Sadık Aras İ. (8), Satı İ. (80) ve Sadık İ. (75) yaralandı.

        Yaralılar, itfaiye ekiplerince sıkıştıkları araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Sadık Aras İ. ve Satı İ. kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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