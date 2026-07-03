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        Haberler Gündem Güncel Ankara'da çocukları dilendiren 11 şüpheli yakalandı!

        Ankara'da çocukları dilendiren 11 şüpheli yakalandı!

        Başkentte çocukları dilendiren kişilere yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03 Temmuz 2026 - 10:09 Güncelleme:
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        Çocukları dilendiren şüphelilere kelepçe!

        Ankara'da çocukları dilendiren kişilere yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

        DHA'nın haberine göre Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek NATO Zirvesi öncesi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Operasyon Turkuaz' çalışmaları devam ediyor.

        Bu kapsamda çocukları dilendirenler hakkında soruşturma başlatıldı. Ankara Adliyesi Aile İçi Bürosu koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Çocuk Şube tarafından yürütülen operasyonda, 11 şüpheli yakalandı. Şüpheliler hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun 229'uncu maddesi uyarınca adli işlem başlatıldı.

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