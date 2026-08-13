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        Haberler Gündem Çevre Çorum'daki anız yangınında 2 bin dekar alan zarar gördü

        Çorum'daki anız yangınında 2 bin dekar alan zarar gördü

        Çorum'un Mecitözü ilçesinde çıkan anız yangınında yaklaşık 2 bin dekar tarım arazisi zarar gördü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13 Ağustos 2026 - 12:32 Güncelleme:
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        Çorum'da anız yangınında 2 bin dekar zarar gördü

        Çorum'un Mecitözü ilçesi Tanrıvermiş köyü yakınlarında kısa süre önce hasat yapılan tarlada anız yangını başladı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Çorum, Mecitözü, Merzifon belediyelerine bağlı itfaiye ekiplerince köy halkının da desteğiyle söndürülen yangında yaklaşık 2 bin dekar tarım arazisi zarar gördü.

        Mecitözü Kaymakamı Fatma Gül Nayman, yanan bölgede inceleme yaptı. Nayman, özellikle sıcak ve rüzgarlı havalarda anız yakılmaması ve tarım arazilerinde yangına karşı gerekli tedbirlerin alınması konusunda vatandaşları uyardı.

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        #Çorum Haberleri
        #anız yangını
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