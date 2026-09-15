Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yapıcıoğlu'nu kabul etti

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yapıcıoğlu'nu kabul etti

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu kabul etti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15 Eylül 2026 - 18:56 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yapıcıoğlu'nu kabul etti

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu kabul etti. Basına kapalı gerçekleştirilen kabulde, AK Parti Genel Başkanvekilleri Efkan Ala ve Mustafa Elitaş ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de yer aldı. Görüşme, AK Parti Genel Merkezi’nde gerçekleştirildi.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
        #HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu
        #beştepe
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Havalimanlarında yeni dönem
        Havalimanlarında yeni dönem
        İstanbul'da döviz bürosunda kavga! Can kayıpları var
        İstanbul'da döviz bürosunda kavga! Can kayıpları var
        "Gündemde şu an seçim yok"
        "Gündemde şu an seçim yok"
        Bugün Ne Oldu? 15 Eylül 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 15 Eylül 2026 haberleri
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Süper Lig'de derbi tarihleri belli oldu!
        Süper Lig'de derbi tarihleri belli oldu!
        Piyasa değeri: 206 milyon TL! Pilot kıyafetiyle zehir transferi
        Piyasa değeri: 206 milyon TL! Pilot kıyafetiyle zehir transferi
        İşte en çok kazandıran meslekler
        İşte en çok kazandıran meslekler
        Bal yapmayan Kerem Aktürkoğlu!
        Bal yapmayan Kerem Aktürkoğlu!
        Elon Musk'tan "yapay zekanın insanlığı yok edebileceği" iddialarına esprili yanıt
        Elon Musk'tan "yapay zekanın insanlığı yok edebileceği" iddialarına esprili yanıt
        Afrika ne kadar büyük?
        Afrika ne kadar büyük?
        Trabzonspor'da Thomas Reis dönemi!
        Trabzonspor'da Thomas Reis dönemi!
        "Çocuk viyaklamasına dayanamam"
        "Çocuk viyaklamasına dayanamam"
        Altın ve gümüşü solladı
        Altın ve gümüşü solladı
        Silivri'den kahreden haber geldi! Kaptan bulundu
        Silivri'den kahreden haber geldi! Kaptan bulundu
        Final maçında samimi anlar
        Final maçında samimi anlar
        17 yaşındaki genç kızın şüpheli ölümü!
        17 yaşındaki genç kızın şüpheli ölümü!
        Okan Buruk nefes aldı!
        Okan Buruk nefes aldı!
        Yıldızlar kırmızı halıda şıklık yarışında
        Yıldızlar kırmızı halıda şıklık yarışında
        Fed'den ne bekleniyor?
        Fed'den ne bekleniyor?