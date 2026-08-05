Diplomanın garanti devri kapandı! Mezunlar neden pişman?

Güncel bir ZipRecruiter araştırması, günümüz iş piyasasındaki belirsizliklerin yeni mezunlar üzerindeki yansımalarını gözler önüne serdi. Bu araştırmaya göre, yeni mezunların yaklaşık beşte biri okuduğu bölümden pişmanlık duyuyor. Özellikle beşeri bilimler ve sosyal bilimler alanları bu listede üst sıralarda yer alırken; siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler ve kamu politikası mezunlarının %46.3’ü, iletişim, medya çalışmaları ve halkla ilişkiler mezunlarının ise %39.2’si seçimlerinden pişmanlık duyduğunu ifade ediyor. Uzmanlara göre, bu memnuniyetsizliğin arkasında daralan ilk aşama iş ilanları, artan rekabet ve beklentilerin altında kalan maaş oranları yatıyor.

Bu dikkat çeken tablo hakkında Habertürk'e konuşan Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Necmi Emel Dilmen, günümüz iş piyasasından yapay zeka devrimine, diplomaların değer kaybından iletişim fakültelerinin geleceğine kadar merak edilenleri anlattı.

DİPLOMALAR ARTIK YETERLİ DEĞİL

Yeni mezunların geçmiş yıllara kıyasla çok daha sert bir rekabetle karşı karşıya olduğunu belirten Prof. Dr. Dilmen, eskiden alınan diplomaların bir iş ve kariyer garantisi olduğunu ancak bugün durumun tamamen değiştiğini söyledi.

Prof. Dr. Dilmen, şirketlerin ve sektörlerin yeni mezunlardan staj, sertifika ve deneyim gibi ek yetkinlikler talep ettiğini, bu nedenle kariyer yolculuğunun eskiye nazaran çok daha engebeli bir hal aldığını sözlerine ekledi.

STAJ VE OKURKEN ÇALIŞMAK NEDEN ÖNEMLİ?

Üniversite koşullarındaki devam zorunluluğunun staj süreçlerini zorlaştırdığına dikkat çeken Prof. Dr. Necmi Emel Dilmen, üniversitelerin bu süreci kendi bünyelerinde esnetmesi gerektiğini vurguladı.

Dördüncü sınıfa gelmesine rağmen sektör hakkında hiçbir fikri olmayan ve sadece kitap bilgisiyle mezun olmanın büyük bir handikap oluşturduğunu kaydeden Prof. Dr. Dilmen, okurken çalışmanın ve staj yapmanın desteklenmesi gerektiğinin altını çizdi.

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YAPAY ZEKA TEHDİT Mİ YOKSA FIRSAT MI?

Yapay zekanın gençlerde iş bulamama endişesini tetikleyen önemli bir faktör olduğunun altını çizen Prof. Dr. Dilmen, bu durumun bir panik unsuru olmaması gerektiğini; ancak yapay zekanın tamamen göz ardı da edilemeyeceğini söyledi.

Yapay zekanın otomatize işleri ve rutin içerik üretimini devralacağını fakat doğrulama, etik değerlendirme ve kamuoyunu aydınlatma gibi süreçlerde insan dokunuşunun her zaman şart olacağını dile getirdi.

"YAPAY ZEKA SADECE FEN BİLİMLERİNE AİT DEĞİL"

YÖK tarafından açılan "tarih ve yapay zeka" veya "felsefe ve yapay zeka" gibi bölümleri son derece olumlu bulduğunu belirten Prof. Dr. Dilmen, bu hamlenin yapay zekanın sadece fen bilimlerine ait olmadığını, hayatın her alanında kullanıldığını gösterdiğini ifade etti.

ZipRecruiter raporunda yer alan memnuniyetsizlik verilerini ve orta yaşlı çalışanlar ile gençler arasındaki bakış açısı farkını da değerlendiren Prof. Dr. Necmi Emel Dilmen, diplomaların değerini yitirmediğini ancak tek başına bir kariyer garantisi olmaktan çıktığını belirtti.

GENÇLER KENDİLERİNİ GELİŞTİRMELİ

Dilmen, orta yaşlı çalışanların geçmişte bu kadar yoğun bir rekabet ortamıyla karşılaşmadığını hatırlatarak, günümüz gençlerinin sadece diplomayla yetinmeyip yabancı dil, dijital okuryazarlık, sentetik içerikleri ayırt edebilme ve eleştirel düşünce gibi yetkinliklerle kendilerini geliştirmesi gerektiğini kaydetti.

Bilgi kirliliği ve dezenformasyonun doruğa ulaştığı günümüzde iletişim fakültelerinin kritik bir öneme sahip olduğunu kaydeden Prof. Dr. Dilmen, şöyle konuştu: "Geleneksel müfredatlarla devam edenler değil; yapay zeka okuryazarlığı, dijital medya, güçlü akademik kadro ve sektör iş birliği sunan iletişim fakülteleri öne çıkmalıdır. Tıklama tuzaklarından ziyade; rafine haber yapan, araştıran, eleştirel düşünen ve kamuoyunu aydınlatan mezunlara bugün her zamankinden daha fazla ihtiyaç var."

ÜNİVERSİTE TERCİHİ YAPACAK ÖĞRENCİLERE ÖNERİLER

Üniversite tanıtım günlerinde adaylara seslenen Prof. Dr. Necmi Emel Dilmen, seçilecek üniversitenin adından ziyade içeriğe odaklanılması gerektiğini belirtti. Adaylara müfredatın güncelliğini, akademik kadronun yeterliliğini, fakülte içindeki uygulama alanlarını ve sektörle kurulan iş birliklerini mutlaka incelemeleri önerisinde bulundu.