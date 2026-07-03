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        Haberler Gündem 3. Sayfa Feci kazada acı haber! Berivan kahretti!

        Feci kazada acı haber! Berivan kahretti!

        Aksaray'da babasının kullandığı otomobilin, bahçe duvarına çarptığı kazada yaralanan lise öğrencisi Berivan Elçi'den acı haber geldi. 16 yaşındaki Elçi, tedavi gördüğü hastanede 7 gün sonra yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03 Temmuz 2026 - 10:56 Güncelleme:
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        Feci kazada acı haber! Berivan kahretti!

        Aksaray’da babasının kullandığı otomobilin, bahçe duvarına çarptığı kazada yaralanan lise öğrencisi Berivan Elçi (16), tedavi gördüğü 7 gün sonra yaşamını yitirdi.

        DHA'nın haberine göre kaza, 25 Haziran’da saat 00.30 sıralarında Akin köyü girişinde meydana geldi. Murat Elçi’nin kontrolünü yitirdiği otomobil, takla atarak bir evin bahçe duvarına çarptı.

        Kazada, sürücü Elçi ve yanındaki kızları Büşra ve Berivan Elçi ağır yaralandı. Otomobil hurdaya dönerken, çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Aksaray Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 10’uncu sınıf öğrencisi Berivan Elçi, tedavi gördüğü hastanede dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi.

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