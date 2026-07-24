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        Haberler Gündem Güncel Adana'da "kurbağa adamlar" boğulma vakalarına karşı teyakkuzda

        Adana'da "kurbağa adamlar" boğulma vakalarına karşı teyakkuzda

        Adana'da Su Altı Grup Amirliği'nde görevli dalgıç polisler, yaz aylarında artış gösteren boğulma vakalarına karşı sulama kanalları başta olmak üzere birçok noktada hayat kurtarmaya çalışıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24 Temmuz 2026 - 13:10 Güncelleme:
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        Adana İl Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği'nde görevli "kurbağa adamlar", sulama kanallarında boğulmaların yoğun olarak yaşandığı kentte çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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        Su Altı Grup Amirliği'nde görevli 14 dalgıç polis, özellikle yaz aylarında meydana gelen boğulma vakalarında arama ve kurtarma faaliyetlerinde bulunuyor.

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        Boğulma vakalarının yanı sıra dalgıç polisler, adli olayların aydınlatılması amacıyla suya atılan suç aletlerinin bulunması için de çalışma yapıyor.

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        Su altındaki zorlu görevlere hazır olabilmek için yıl boyunca her türlü iklim koşulunda düzenli antrenman yapan ve dalış gerçekleştiren ekip, yaz aylarında artan boğulma vakaları dolayısıyla çalışmalarını yoğunlaştırıyor.

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        Ekipler, yüzmenin tehlikeli ve yasak olduğu alanlarda bulunan vatandaşları sudan çıkmaları konusunda uyarırken, boğulma riskine karşı güvenli yüzme alanlarını tercih etmeleri yönünde bilgilendirme yapıyor.

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        Su Altı Grup Amiri Hasan Hüseyin Yüksel, AA muhabirine, 7 gün 24 saat esasına dayalı görev yaptıklarını söyledi.

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        Özellikle bölgenin yaygın sulama kanallarına sahip olması nedeniyle boğulma olaylarının yoğun görüldüğünü belirten Yüksel, "Yaz sıcaklıklarının gelmesiyle vatandaşlarımız akarsulara yoğun şekilde girmektedir. Boğulma vakalarında artış yaşandı. Bundan dolayı önleyici bir hizmet olarak kanallarda günlük rutinlerimizi yapıyoruz ve suya giren vatandaşlarımızı gerekli bilgilendirmeyi yaptıktan sonra bu bölgelerden uzaklaştırıyoruz" diye konuştu.

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        Ekiplerinin diğer birimlerle koordineli şekilde adli olayların aydınlatılması amacıyla da su altında delil arama çalışmaları gerçekleştirdiğini ifade eden Yüksel, görevlerinin yalnızca yaz aylarıyla sınırlı olmadığını kaydetti.

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        #adana haberleri
        #Kurbağa adamlar
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