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        Ardahan'da Bisiklet Festivali başladı

        Ardahan'ın doğal güzellikleri, tarihi ve kültürel zenginliklerinin tanıtımına katkı sunmak amacıyla düzenlenen Bisiklet Festivali başladı. Vali Mehmet Fatih Çiçekli, çevre iller ve bölgeden gelen bisiklet tutkunları hariç festivale yaklaşık 70 ilden 700'ü aşkın kayıtlı bisikletçinin geldiğini söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11 Temmuz 2026 - 17:52 Güncelleme:
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        Ardahan'da düzenlenen Bisiklet Festivali başladı.

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        Ardahan Üniversitesi yerleşkesindeki festivalin açılışında konuşan Vali Mehmet Fatih Çiçekli, festivale yaklaşık 70 ilden 700'ü aşkın kayıtlı bisikletçinin geldiğini söyledi.

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        Çevre illerden ve bölgeden bisiklet tutkunlarının da katılımıyla festivaldeki katılımcı sayısının 1000'e yaklaştığını aktaran Çiçekli, "Şehrimizi, sizleri çok seviyoruz. Uzun yollardan zahmet edip geldiniz. Çağrımıza kulak verdiniz. Ben hepinize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum" dedi.

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        AK Parti Ardahan Milletvekili Kaan Koç da festivalin kentin tanıtımına önemli katkı sağlayacağını ifade etti.

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        Konuşmaların ardından festivalin startı, Koç tarafından verildi.

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        Organizasyon kapsamında, festivalin bir yarıştan ziyade doğayla iç içe gerçekleştirilen bir bisiklet sürüşü olduğu vurgulandı.

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        Festivale Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Öztürk Emiroğlu, kurum temsilcileri, diğer yetkililer ve vatandaşlar da katıldı.

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        Festival, yarın Ardahan'ın farklı ilçelerinde belirlenen rotalarda gerçekleştirilecek sürüşlerle devam edecek.

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        #Ardahan Haberleri
        #bisiklet festivali
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