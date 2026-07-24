Prof. Süleyman Soylu, "2025-2026 hububat sezonu hem düşen yağış miktarı, hem de tüm ülke genelinde, yağışların homojen bir dağılım göstermesi nedeniyle, Cumhuriyet tarihinde belki de 60-70 yılda bir görülebilecek olumlu bir hava yarattı. Ülkemizin geçmişine baktığımızda genellikle 23 milyon tonları zorlayan bir buğday rekoltemiz vardı. Bu yıl hem rekoltede hem de ekim alanında 300-400 bin hektarlık bir artış var. 2025 yılında TÜİK verilerine göre 7,1 milyon hektarlık bir ekim alanımız vardı. Bu yıl 7,4 -7,5 milyon hektar civarına arttığını tahmin ediyoruz. Bir de yüksek verimli bir yıl yaşanınca 24-24,5 milyon ton rekolte hayal değil" diye konuştu.