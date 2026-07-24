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        Haberler Gündem Çevre Spil'deki Saklı Kanyon 5 ay sonra yine kurudu, girişler yasaklandı

        Spil'deki Saklı Kanyon 5 ay sonra yine kurudu, girişler yasaklandı

        Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bulunan Spil Dağı Milli Parkı sınırları içerisinde bulunan, kış ve ilkbaharda etkili olan yağışlarla suya kavuşan Saklı Kanyon, havaların ısınmasıyla 5 ay sonra yeniden kurudu. Olası orman yangınlarına karşı kanyona girişler geçici olarak yasaklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24 Temmuz 2026 - 10:27 Güncelleme:
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        Şelaleleri, doğal göletleri ve eşsiz manzarasıyla son yıllarda doğaseverlerin uğrak noktalarından olan 1517 metre rakımlı Spil Dağı Milli Parkı'nda yer alan ve yaklaşık 650 metre rakımdan başlayarak Şehzadeler ile Yunusemre ilçeleri arasından geçip Çaybaşı Deresi'ne ulaşan Saklı Kanyon, geçen yıl yaşanan yetersiz yağış ve kuraklık nedeniyle susuz kaldı.

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        Yaklaşık 700 metre uzunluğundaki kanyon tamamen kurudu. Kanyonun ziyaretçilere açık olan 150 metrelik bölümü, doğal görünümünü büyük ölçüde kaybetti.

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        Kış ve ilkbahar aylarında Manisa'da etkili olan yağışların ardından kanyonda yeniden su akışı başladı.

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        Mart ayında kayalıkların arasından süzülen suyun oluşturduğu görüntüyle kanyon eski canlılığına kavuştu.

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        Ancak, yaz gelmesiyle birlikte artan hava sıcaklıkları nedeniyle geçen yaklaşık 5 aylık sürede kanyon yeniden kurudu.

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        Olası orman yangınlarına karşı kanyona ziyaretçi girişleri, geçici olarak yasaklandı.

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        #Spil Dağı Milli Parkı
        #saklı kanyon
        #kuraklık
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