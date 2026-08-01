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        Haberler Gündem Çevre Yavru inci kefalleri derelerden geçerek Van Gölü'ne dönmeye başladı

        Yavru inci kefalleri derelerden geçerek Van Gölü'ne dönmeye başladı

        İnci kefallerinin zorlu üreme yolculuğunun ardından yumurtadan çıkan milyonlarca yavru balık, derelerden geçerek yaşam alanları Van Gölü'ne dönmeye başladı. Yağışlarla birlikte 2026 yılının bu açıdan oldukça verimli geçtiğini belirten Doç. Dr. Mustafa Akkuş, "Bugün Van Gölü kenarına gittiğiniz zaman limanlar adeta yavru cennetine dönmüş durumda. Hayata yeni başlamış olan inci kefali yavrularıyla dolu" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01 Ağustos 2026 - 10:27 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
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        Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayabilen fakat üremek için tatlı sulara ihtiyaç duyan inci kefallerinin üreme dönemi olan 15 Nisan-15 Temmuz'da av yasağı uygulanıyor.

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        İnci kefallerinin üreme göçünde suyun akışının tersine doğru zıplayarak engelleri aşması, güzel manzaralar oluşturuyor.

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        Her yıl binlerce yerli ve yabancı turist bu göç yolculuğunu ilgiyle izliyor. Üremek için tatlı sulara ihtiyaç duyan inci kefalleri 3 aylık üreme göçünde akarsulara göç ederek yumurtalarını bırakıp Van Gölü'ne dönüş yaptı.

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        Kuluçka sürecinin tamamlanmasının ardından yumurtadan çıkan yavrular da annelerinin izinden yaşam alanları Van Gölü'ne gelmeye başladı.

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        Van YYÜ Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Akkuş, inci kefalinin Türkiye iç sularındaki en büyük balık stokunu oluşturduğunu ve bölgede 15 binden fazla kişinin geçimini bu balıktan sağladığını söyledi. Üreme döneminde geçen yıllarda en büyük sorunlardan birinin kaçak avcılık olduğunu belirten Doç. Dr. Akkuş, son yıllarda ise kuraklığın akarsu debilerini düşürmesi nedeniyle balıkların üreme göçünde zorluk yaşadığını ifade etti. Yağışlarla birlikte 2026 yılının bu açıdan oldukça verimli geçtiğini belirten Doç. Dr. Akkuş, "Bu yıl üreme döneminde yağışların fazla olması nedeniyle akarsu debileri oldukça yüksekti. Bu durum balıkların üreme göçünü olumlu etkiledi. Ayrıca Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de 24 saat esasına göre yol ve dere kenarlarında görev yaparak kaçak avcılıkla etkin mücadele etti. Böylece hem inci kefali korundu hem de Van Gölü'ndeki balıkçıların ve bölge insanının ekmeğine sahip çıkıldı" dedi.

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        Üreme döneminin başarısının en önemli göstergesinin, göl kıyısındaki limanlarda görülen yavru balık yoğunluğu olduğunu vurgulayan Akkuş, şöyle konuştu: "İnci kefalleri gölden akarsulara girerek yumurtalarını bıraktı ve yeniden Van Gölü'ne döndü. Yumurtalardan çıkan yavrular ise tıpkı anneleri gibi akarsuyun aşağısına doğru giderekten annelerinin vatanı olan Van Gölü ile buluştular. Üreme döneminin başarılı geçip geçmediğinin en büyük göstergesi üreme döneminden sonraki limanlarda gözüken yavruların bolluğu. Bugün Van Gölü kenarına gittiğiniz zaman limanlar adeta yavru cennetine dönmüş durumda. Hayata yeni başlamış olan inci kefali yavrularıyla dolu. Buradaki yavrular üç sene sonra yani üreme yaşına geldiklerinde tıpkı anneleri gibi Van Gölü'ne dökülen akarsulara doğru üreme yolculuğuna başlayacak ve buradaki stokun devamlılığı sağlanmış olacak."

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        #yavru inci kefalleri
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