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        Haberler Gündem Çevre Seyhan'daki kirliliği kayıtsız kalmadı: Gönüllü genç sandalla temizlik yaptı

        Seyhan'daki kirliliği kayıtsız kalmadı: Gönüllü genç sandalla temizlik yaptı

        Adana'daki Seyhan Nehri yüzeyini kaplayan pet şişe, cam şişe, poşet ve çeşitli atıklar kötü görüntü oluştururken, bir genç sandalla açılarak gönüllü temizlik yaptı. Muhammed Körel, "Bir vatandaş olarak elimden geleni yapmaya çalışıp burayı kendi imkanlarımla, gönüllü olarak temizledim. Diğer vatandaşlardan beklentim çevreyi kirletmemeleri ve çöplerini yerlere atmamalarıdır. Tek bir kişinin yapabileceği bir iş değil. Belediyemize ve vatandaşlarımıza çağrıda bulunuyorum; lütfen burayı daha temiz tutalım. Hep birlikte temizleyelim" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24 Temmuz 2026 - 11:44 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Seyhan'da sandalla gönüllü temizlik yaptı
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        Adana'da kent merkezinden geçen ve şehrin önemli doğal değerleri arasında yer alan Seyhan Nehri'nde çevre kirliliği her geçen gün artıyor.

        Nehir yüzeyinde biriken pet şişeler, cam şişeler, plastik poşetler ve çeşitli atıklar hem çevreyi kirletiyor hem de kötü görüntü oluşturuyor.

        Nehirdeki kirliliğe kayıtsız kalmayan bir genç ise kendi imkanlarıyla temin ettiği sandal ile Seyhan Nehri'nde su yüzeyinde biriken atıkları tek tek topladı.

        Sandalla açıldığı nehirde gönüllü temizlik yapan Muhammed Körel şunları söyledi:

        "Bir vatandaş olarak elimden geleni yapmaya çalışıp burayı kendi imkanlarımla, gönüllü olarak temizledim. Diğer vatandaşlardan beklentim çevreyi kirletmemeleri ve çöplerini yerlere atmamalarıdır. Belediyenin de bu duruma daha fazla el atması gerekiyor. Bölge bu kadar kirli kaldığına göre çalışmalar yeterli olmuyor.

        Burası Adana'nın en harika, en gözde yerlerinden birisi. Ben de burada çalışıyorum ve bu güzel doğanın kirli olmasına tahammül edemiyorum. Çevrenin temiz kalması çok daha güzel ve hoş. Kendi sandalımla açılıp elimden geldiğince temizlik yaparak vatandaşlık görevimi yerine getirmeye çalıştım.

        Ancak bir insanın tek başına çabalaması Seyhan Nehri'ni temizlemeye yetmez. Bu, tek bir kişinin yapabileceği bir iş değil. Belediyemize ve vatandaşlarımıza çağrıda bulunuyorum; lütfen burayı daha temiz tutalım. Hep birlikte temizleyelim."

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