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        Hastane tuvaletinde poşet içinde bebek cansız bedeni bulundu!

        Çanakkale'de hastane tuvaletinde poşet içinde bir erkek bebeğe ait cansız beden bulundu. Korkunç olayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05 Temmuz 2026 - 15:20 Güncelleme:
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        Hastane tuvaletine bebek cesedi bulundu!

        Çanakkale'nin Ezine ilçesinde hastane tuvaletinde poşet içinde erkek bebek cesedi bulundu.

        İHA'nın haberine göre olay, Ezine Devlet Hastanesi acil servisinde sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, acil servisin erkek tuvaletinde bir poşet içerisinde, yenidoğan erkek bebek cesedi bulundu.

        Ölü bulunan bebek için Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli süreç başlatıldı. Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler yenidoğan bebeğin ailesini bulmak için geniş çaplı inceleme başlattı.

        Hastanenin giriş, çıkış ve acil servis içindeki güvenlik kameraları ile hastane çevresindeki kamera görüntüleri inceleme altına alındı. Bebeğin cenazesi otopsi yapılmak üzere Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri ise Ezine Devlet Hastanesinde yaşanan olayla ilgili inceleme başlattı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma da çok yönlü olarak devam ediyor. Yenidoğan erkek bebeğin yaklaşık 15 saat önce dünyaya geldiği ileri sürüldü.

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