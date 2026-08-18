Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasının 66. duruşması sürüyor

        "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasının 66. duruşması sürüyor

        "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne ilişkin 53'ü tutuklu 414 sanığın yargılandığı davanın 66. duruşmasında tutuksuz sanıkların savunmaları alınıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18 Ağustos 2026 - 14:44 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        İBB davası devam ediyor

        İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda görülen duruşmada, soruşturma aşamasında etkin pişmanlık kapsamında ifade vermesinin ardından hakkında adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliye edilen tutuksuz müşteki-sanık iş insanı Seyfi Beyaz'ın savunması alındı.

        AA'da yer alan habere göre daha önce detaylı bir şekilde ifade verdiğini aktaran Beyaz, "İfademin arkasındayım. Hakkımda 3 eylem var. Bir eylemdeki ifadem geçerlidir. Diğer ikisinde müştekiyim. Şikayetim devam etmektedir. Yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrolümün kaldırılmasını talep ediyorum." dedi.

        Duruşma savcısının, West Side Projesi'nde iskan almak için sanıklardan Adem Soytekin'e 3 milyon lira verdiklerine ilişkin ifadesini sorması üzerine Beyaz, "Bunu kendim görüşmedim. Diğer ortaklarımız görüştü. 3 milyon artı KDV olarak çek ödendiğini biliyorum." yanıtını verdi.

        REKLAM

        Tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun babası olan tutuksuz sanık Hasan İmamoğlu'nun 3 daire aldığı iddiasına ilişkin, "Bilgim, ancak Oktay Hamzaoğlu'nun (sanık) söyledikleri kadar var." ifadesini kullandı.

        "ABİMDEN DUYDUKLARIMI SÖYLEDİM"

        Sanık Seyfi Beyaz'ın kardeşi tutuksuz sanık iş insanı müşteki-sanık Muzaffer Beyaz ise, iddianamedeki 4 eylemde adının geçtiğini, 3'ünde sanık, 1'inde müşteki olduğunu ifade etti.

        Soruşturma aşamasında verdiği tüm ifadelerin geçerli olduğunu belirten Beyaz, hakkındaki "yurt dışına çıkış yasağı" şeklindeki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını talep etti.

        Sanığın çapraz sorgusu sırasında söz alan sanık Mehmet Murat Çalık, "Adem Soytekin'e 7 dükkan, 5 daire verdiği"ne ilişkin beyanını Muzaffer Beyaz'a sordu.

        Bunun üzerine Beyaz, "Tamamen abimden duyduklarımı söyledim. İfadem neyse onu doğruluyorum. Öyle biliyorum, onun içinde öyle yazdırdım." cevabını verdi.

        Sanığa soru-cevap yapıldığı sırada söz alan duruşma savcısı, sanık Muzaffer Beyaz'ın ifadelerinin çelişkili olduğu gerekçesiyle tutuklanmasını talep etti.

        Sanığın avukatları ise tutuklama talebinin reddine karar verilmesini istedi.

        Heyet, talebi değerlendirmek üzere duruşmaya bir saat ara verdi. Aranın ardından kararını açıklayan Mahkeme Başkanı Selçuk Aylan, sanık Beyaz hakkındaki tutuklama talebini oy çokluğuyla reddettiklerini söyledi. Aylan, karara üye hakimin muhalefet şerhi koyduğunu belirtti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #haberler
        #İBB davası
        #Ekrem İmamoğlu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kaza anı kamerada! Korkunç
        Kaza anı kamerada! Korkunç
        Yola dökülen boya, tepkime sonucu ortaya çıkmış!
        Yola dökülen boya, tepkime sonucu ortaya çıkmış!
        Transferde David sürprizi!
        Transferde David sürprizi!
        "3,5 yıldır kimse sokağa çıkmadı"
        "3,5 yıldır kimse sokağa çıkmadı"
        Batrakov geliyor!
        Batrakov geliyor!
        Bakanlıktan 'ekonomi programında değişiklik' haberlerine yanıt
        Bakanlıktan 'ekonomi programında değişiklik' haberlerine yanıt
        İzmit Körfezi akvaryuma dönüştü
        İzmit Körfezi akvaryuma dönüştü
        "Bu süreci yaşamak kolay değil"
        "Bu süreci yaşamak kolay değil"
        8 ilde şeker soruşturması
        8 ilde şeker soruşturması
        Türkiye Yapay Zeka Eylem Planı yürürlüğe girdi
        Türkiye Yapay Zeka Eylem Planı yürürlüğe girdi
        TEM, "yeni nesil" suç örgütleriyle de mücadele edecek
        TEM, "yeni nesil" suç örgütleriyle de mücadele edecek
        Hayalet uçakların sorumlusu belli oldu!
        Hayalet uçakların sorumlusu belli oldu!
        450 milyon dolarlık mega yatta tatil
        450 milyon dolarlık mega yatta tatil
        Bodrum çarşısında alışveriş yaptı
        Bodrum çarşısında alışveriş yaptı
        Korkunç kazada feci görüntü! Olay yerinde hayatını kaybetti!
        Korkunç kazada feci görüntü! Olay yerinde hayatını kaybetti!
        Otopsisi tamamlandı
        Otopsisi tamamlandı
        F.Bahçe'nin Lyon 11'i
        F.Bahçe'nin Lyon 11'i
        İstanbul'a yeni metro hattı geliyor
        İstanbul'a yeni metro hattı geliyor
        Yerli telefonda sona doğru
        Yerli telefonda sona doğru
        Trump, ABD ve Güney Kore arasındaki bağı koparıyor
        Trump, ABD ve Güney Kore arasındaki bağı koparıyor