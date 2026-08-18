"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasının 66. duruşması sürüyor

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda görülen duruşmada, soruşturma aşamasında etkin pişmanlık kapsamında ifade vermesinin ardından hakkında adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliye edilen tutuksuz müşteki-sanık iş insanı Seyfi Beyaz'ın savunması alındı.

AA'da yer alan habere göre daha önce detaylı bir şekilde ifade verdiğini aktaran Beyaz, "İfademin arkasındayım. Hakkımda 3 eylem var. Bir eylemdeki ifadem geçerlidir. Diğer ikisinde müştekiyim. Şikayetim devam etmektedir. Yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrolümün kaldırılmasını talep ediyorum." dedi.

Duruşma savcısının, West Side Projesi'nde iskan almak için sanıklardan Adem Soytekin'e 3 milyon lira verdiklerine ilişkin ifadesini sorması üzerine Beyaz, "Bunu kendim görüşmedim. Diğer ortaklarımız görüştü. 3 milyon artı KDV olarak çek ödendiğini biliyorum." yanıtını verdi.

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Tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun babası olan tutuksuz sanık Hasan İmamoğlu'nun 3 daire aldığı iddiasına ilişkin, "Bilgim, ancak Oktay Hamzaoğlu'nun (sanık) söyledikleri kadar var." ifadesini kullandı.

"ABİMDEN DUYDUKLARIMI SÖYLEDİM"

Sanık Seyfi Beyaz'ın kardeşi tutuksuz sanık iş insanı müşteki-sanık Muzaffer Beyaz ise, iddianamedeki 4 eylemde adının geçtiğini, 3'ünde sanık, 1'inde müşteki olduğunu ifade etti.

Soruşturma aşamasında verdiği tüm ifadelerin geçerli olduğunu belirten Beyaz, hakkındaki "yurt dışına çıkış yasağı" şeklindeki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını talep etti.

Sanığın çapraz sorgusu sırasında söz alan sanık Mehmet Murat Çalık, "Adem Soytekin'e 7 dükkan, 5 daire verdiği"ne ilişkin beyanını Muzaffer Beyaz'a sordu.

Bunun üzerine Beyaz, "Tamamen abimden duyduklarımı söyledim. İfadem neyse onu doğruluyorum. Öyle biliyorum, onun içinde öyle yazdırdım." cevabını verdi.

Sanığa soru-cevap yapıldığı sırada söz alan duruşma savcısı, sanık Muzaffer Beyaz'ın ifadelerinin çelişkili olduğu gerekçesiyle tutuklanmasını talep etti.

Sanığın avukatları ise tutuklama talebinin reddine karar verilmesini istedi.

Heyet, talebi değerlendirmek üzere duruşmaya bir saat ara verdi. Aranın ardından kararını açıklayan Mahkeme Başkanı Selçuk Aylan, sanık Beyaz hakkındaki tutuklama talebini oy çokluğuyla reddettiklerini söyledi. Aylan, karara üye hakimin muhalefet şerhi koyduğunu belirtti.