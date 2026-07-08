İzmir'de polislere bıçaklı saldırı!

İzmir'de havalimanında polise bıçaklı saldırı; 4 yaralı!
İzmir'de feci bir saldırı meydana geldi. Adnan Menderes Havalimanı'nda yaşanan olayda, akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen H.K. adlı saldırgan, 1'i komiser 4 polisi bıçakla yaraladı
Giriş: 08 Temmuz 2026 - 11:26 Güncelleme:
İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda çıkan arbedede akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen H.K. (45), 1'i komiser 4 polisi bıçakla yaraladı.
DHA'nın haberine göre olay, saat 00.30 sıralarında Adnan Menderes Havalimanı iç hatlar gelen yolcu katında meydana geldi.
Havalimanına elinde iki bıçakla gelen H.K., polis ekiplerince gözaltına alınmak istenirken arbede yaşandı. Arbedede 1 komiser ve 3 polis memuru, hafif yaralandı. İhbarla gelen sağlık ekipleri, yaralı polisleri tedbir amaçlı Gaziemir Nevvar Salih İşgören Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralı 4 polis, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Şüpheli H.K., gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürerken; H.K.'nin ruh sağlığı tedavisi gördüğü ve akli dengesinin yerinde olmadığı belirtildi.
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