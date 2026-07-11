İzmir Menemen'de çıkan yangın kontrol altına alındı
İzmir'in Menemen ilçesinde tarım alanında başlayıp makiliğe sıçrayan yangın kontrol altına alındı.
Giriş: 11 Temmuz 2026 - 22:33 Güncelleme:
Menemen ilçesi Hasanlar Mahallesi'ndeki tarım alanında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle makiliğe sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 6 uçak, 4 helikopter, 20 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 2 dozer sevk edildi.
Yangın, ekiplerin yaklaşık 4 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı.
*Fotoğraf: AA
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