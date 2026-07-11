Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel İzmir Menemen'de çıkan yangın kontrol altına alındı

        İzmir Menemen'de çıkan yangın kontrol altına alındı

        İzmir'in Menemen ilçesinde tarım alanında başlayıp makiliğe sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11 Temmuz 2026 - 22:33 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        İzmir Menemen'deki yangın kontrol altına alındı

        Menemen ilçesi Hasanlar Mahallesi'ndeki tarım alanında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle makiliğe sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 6 uçak, 4 helikopter, 20 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 2 dozer sevk edildi.

        Yangın, ekiplerin yaklaşık 4 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı.

        *Fotoğraf: AA

        ÖNERİLEN VİDEO

        İşte geceye damgasını vuran final sahnesi;

        İşte geceye damgasını vuran final sahnesi;

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Çipras'tan F-35 değerlendirmesi
        Çipras'tan F-35 değerlendirmesi
        Çankaya Belediyesi'ne operasyon: Belediye Başkanı Güner de gözaltına alındı
        Çankaya Belediyesi'ne operasyon: Belediye Başkanı Güner de gözaltına alındı
        F.Bahçe, hazırlık maçında farklı kazandı!
        F.Bahçe, hazırlık maçında farklı kazandı!
        Bakan Çiftçi açıkladı... Bir uzman çavuş çatışmada şehit oldu!
        Bakan Çiftçi açıkladı... Bir uzman çavuş çatışmada şehit oldu!
        Eski İsrail Başbakanı'ndan Netanyahu değerlendirmesi
        Eski İsrail Başbakanı'ndan Netanyahu değerlendirmesi
        Trump, sağlık durumunu paylaştı
        Trump, sağlık durumunu paylaştı
        Filenin Sultanları Japonya'yı devirdi!
        Filenin Sultanları Japonya'yı devirdi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Srebrenitsa' mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Srebrenitsa' mesajı
        Hamaney: Liderimizin intikamı alınacak
        Hamaney: Liderimizin intikamı alınacak
        Wimbledon'da şampiyon Linda Noskova!
        Wimbledon'da şampiyon Linda Noskova!
        "İntihar" diyen koca, ipli vahşeti itiraf etti
        "İntihar" diyen koca, ipli vahşeti itiraf etti
        Emeklilikte son 7 yıl kuralı
        Emeklilikte son 7 yıl kuralı
        Christ Oulai için flaş iddia: Bonservisi tarihe geçecek
        Christ Oulai için flaş iddia: Bonservisi tarihe geçecek
        Beşiktaş'ta Trossard'la anlaşma tamam!
        Beşiktaş'ta Trossard'la anlaşma tamam!
        S. Arabistan'da mahsur kalmıştı... Tam 40 yıl sonra...
        S. Arabistan'da mahsur kalmıştı... Tam 40 yıl sonra...
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Denizde aşk dolu anlar
        Denizde aşk dolu anlar
        Amasya'da düğün yaptılar
        Amasya'da düğün yaptılar
        Osmanlı'nın en ünlü 10 lezzeti!
        Osmanlı'nın en ünlü 10 lezzeti!
        El ele denize girdiler
        El ele denize girdiler