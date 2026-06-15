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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kaldırımda facia! TIR ve duvar arasında kaldı! | Son dakika haberleri

        Kaldırımda facia! TIR ve duvar arasında kaldı!

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 16 yaşındaki Berat Eker, kaldırımda yürüdüğü sırada manevra yapan TIR ile bahçe duvarı arasında kalarak hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15 Haziran 2026 - 16:19 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Kaldırımda TIR ve duvar arasında kaldı!

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde manevra yapan TIR’ın kaldırımda yürüdüğü sırada bahçe duvarına sıkıştırdığı Berat Eker (16), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        DHA'nın haberine göre kaza, saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Sokakta manevra yapan Özcan Ç. yönetimindeki demir yüklü TIR, kaldırımda yürüyen Berat Eker'e çarptı.

        TIR’ın dorsesi ile bahçe duvarı arasında sıkışan Eker yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. 112 Acil ekibi tarafından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Eker, kurtarılamadı. Berat Eker'in cenazesi Gebze Adli Tıp Şube Müdürlüğü morguna kaldırıldı.

        TIR şoförü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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