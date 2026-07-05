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        Haberler Gündem Güncel Kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören ilkokul öğrencisi yaşamını yitirdi

        Kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören ilkokul öğrencisi yaşamını yitirdi

        İstanbul'da kahreden bir ölüm meydana geldi. Olayda 11 yaşındaki ilkokul öğrencisi Selman Sezgin, kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05 Temmuz 2026 - 17:05 Güncelleme:
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        Selman'ın kahreden ölümü!

        Ordu'nun Ulubey ilçesinde yaşayan ilkokul öğrencisi Selman Sezgin (11), kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü İstanbul'da hayatını kaybetti.

        DHA'nın haberine göre Ulubey ilçesi Oyumgürgen Mahallesi'nde yaşayan, Altınordu Haki Yener İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Selman Sezgin, kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü İstanbul'daki hastanede hayatını kaybetti.

        Sezgin'in ölümü, ailesi, yakınları, okul arkadaşları ve eğitim camiasını yasa boğdu. Selman Sezgin'in cenazesi, bugün öğle namazının ardından Oyumgürgen Mahallesi'nde kılınan namaz sonrası aile kabristanlığında toprağa verildi.

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